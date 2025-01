Tenía cáncer: Muere actriz de Televisa y amigo de Dulce filtra un duro secreto en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, Roberto Ferro, un hombre que se identificó como uno de los más cercanos amigos de Dulce, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que se sinceró sobre la enfermedad de la cantante, filtrando una dura noticia sobre como pudo haberse salvado de la muerte la actriz de Televisa, quien padecía cáncer de pulmón.

En un día que debería de ser de fiestas y unión familiar, para Romina Mircoli fue el peor momento de su vida, debido a que se le anunció del fallecimiento de su madre, dejando un gran vació en su vida y un gran impacto en el mundo de la música al perder a una de sus mejores cantantes. Ahora, Roberto mencionó que él cenó con ellas el 24 de diciembre y la vio tan bien que se fue a las 8 de la noche y le dijo a la joven que iba a salir pronto: "Ya me voy. Creo que va de gane, que vamos bien".

Ferro explicó a TV Azteca que habló con Romina a lo largo de esa noche y madrugada, en el que ella le confesó que comenzó a balbucear dormida y que pese a que cayó en un profundo sueño en realidad no estaba descansando pues se veía muy inquieta, hasta que desgraciadamente dejó de respirar en Navidad: "Ella empezó a complicarse. Tuve unos WhatsApp con Romina, en los que me decía: ‘Está dormida, pero muy inquieta. No logra descansar, no descansa. Balbucea, habla, dice nombres. Aproximadamente, murió a las 8:30 am".

Tras esto, negó rotundamente que entre madre e hija hubiera los problemas tan graves que se dicen, mencionando que él estuvo con ambas en esos momentos tan complicados, y que la única descendiente de la intérprete de Tu Muñeca, jamás se apartó del lado de su madre: "Mientras Dulce estuvo convaleciente, mientras estaba grave, Romina no se separó de la cama, ni de su mamá". Aclara que sus cenizas descansaran en Matamoros, junto a los restos de su madre, como fue su última voluntad.

Finalmente, hizo una inédita confesión, recalcando que su amiga ahora estaría con vida si el primer médico al que fue le hubiera hecho los estudios correspondientes en vez de solo desechar las anomalías en la radiografía de sus pulmones, asegurando que solo se debían a las secuelas que le dejó el Covid-19: "Yo le puedo decir que, por culpa de él, ella ya no está porque, si le hubiera dicho que se revisara más a fondo, a lo mejor esto no estaría pasando, pero es algo discutible. Los doctores ven que el pulmón estaba lleno de pus".

Fuente: Tribuna del Yaqui