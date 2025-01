Zendaya y Tom Holland se comprometen: La actriz de 'Euphoria' presume anillo de diamantes

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La pareja de jóvenes actores más querida de la industria, conformada por Zendaya y Tom Holland, causaron sensación pues han confirmado su compromiso de matrimonio de manera oficial. La noticia se hizo pública durante la alfombra roja, previa a la ceremonia de entrega, de los Globos de Oro 2025, cuando la famosa estrella de Euphoria lució un impresionante anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo al posar ante las cámaras.

El británico y la estadounidense se conocieron en el set de Spider-Man: Homecoming en el año 2017, donde Zendaya interpretó a 'Michelle 'MJ' Jones' y Tom al héroe protagonista de la historia, 'Peter Parker'. Aunque inicialmente eran solo amigos y compañeros de trabajo, su relación se fue fortaleciendo con el tiempo. En 2021, hicieron oficial su relación, sorprendiendo a sus fans y a la industria del entretenimiento.

Antes de su relación, ambos actores habían tenido romances que también llamaron la atención de los medios. Zendaya tuvo una relación con el cantante John Mayer, mientras que el histrión de Uncharted fue vinculado con la actriz y modelo Nadia Parkes. Sin embargo, ninguno de estos romances duró tanto como su relación actual. La cantante ha tenido una carrera impresionante desde su debut en la serie Shake It Up en 2010. Ha protagonizado películas como Spider-Man: Homecoming, Dune y Challengers, por la que recibió una nominación a los Globos de Oro 2025. Además, ha lanzado música y ha sido embajadora de varias marcas de moda.

El británico, por su parte, se ha convertido en una estrella mundial gracias a su papel como 'Spider-Man' en la serie de películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Ha participado en películas como The Lost City, Uncharted y Spider-Man: No Way Home. Su talento y carisma lo han convertido en uno de los actores más solicitados de Hollywood. El compromiso de Zendaya y Tom Holland ha sido el tema principal de las redes sociales desde que se confirmó.

La pareja ha sido discreta sobre su relación, pero siempre han sido abiertos a hablar sobre su amor en entrevistas. A pesar de la apretada agenda de ambos, han decidido compartir esta etapa emocionante de sus vidas con sus fans. La pareja aún no ha anunciado una fecha para la boda, pero han expresado su deseo de eventualmente crear una familia juntos. Mientras tanto, sus fans continúan celebrando este feliz acontecimiento y esperando con ansias más noticias sobre su futuro juntos.

