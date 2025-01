Ana Cisneros, ex de Lapizito, revela el trato con familia de Gomita para no denunciarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer, Ana Cisneros, recientemente brindó una entrevista para sincerarse sobre porque decidió finalmente narrar la violencia de Lapizito, quien fue es su expareja, mientras que estaban juntos, y dio detalles de lo que vivió a su lado. En cuanto al porqué calló por tanto tiempo, la joven afirmó que hizo un trato con la familia de Gomita para mantenerse así y no denunciarlo legalmente, lo que ahora ha cambiado.

Después de que Fernanda Durán, denunció públicamente a Lapizito, que fue su pareja, de haberla violentado física y emocionalmente, Ana salió a apoyarla y reafirmar sus declaraciones, mencionando que a ella le hizo lo mismo, prometiendo que expondría las pruebas: "Exhibiré los videos de Alfredo Ordaz en los que me grita. Fotos de sus agresiones y conversaciones donde él admite... . Todo para apoyar a Fer Durán". La influencer menciona que todos sus familiares saben lo que hace el cantante.

Ana ahora, dio una exclusiva a TV Notas, en la que afirmó que Alfredo Ordaz Campos finge ser muy bueno, pero que la confundía, se enojaba por todo y la trataba mal, haciendo que ella se sintiera culpable, por lo que afirma que "tiene un trastorno. Esos cambios de conducta no son normales", revelando lo que le hacía: "En ocasiones me aventó mis cosas. Me golpeó varias veces. Primero comenzó con jaloneos. Luego apretones de muñecas. Me quitó mi ropa para que no saliera. Un día le dije: 'A esto se le llama secue...'. No le importó. Las agresiones subieron de tono".

Según la influencer, hermano menor de Freddy, que es conocido como Lapizin, fue testigo de como en una ocasión él le pegó y lo separó de ella, gritándole que "nunca vas a cambiar" y le mandó un mensaje en el que le pide que se aleje de él: "Ana, ten amor propio y salte de ahí. Yo no estoy a favor de lo que hace mi hermano", decía el mensaje. Afirmando que todos saben lo que hace, pero no le dan la ayuda que necesita, pues en realidad no son tan cercanos como dicen.

No creo. Fredy es narcisista y un excelente manipulador. Dudo que no sepan lo que ha hecho su hermano. Lo que sí sé es que entre ellos, como hermanos, no tienen comunicación. Una vez Fredy mencionó que no le hablaba a su hermana porque estaba loca. Bajita la mano, la llamó 'pu...'. No creo que sus hermanos ni su mamá puedan hacer algo. Fredy está fuera de control", externó.

Finalmente, asegura que ella habló con la madre de Aracely Ordaz sobre lo que pasaba en su caso y que ella le dijo que no pensó que llegaría a ese grado, y simplemente lo minimizó diciendo que así eran los "hombres machistas y narcisistas", afirmando que así fue su esposo con ella, por eso hicieron un trato, que ellas no cumplieron y por eso ella tampoco lo hará: "Le propuse: ‘Me quedo callada si lo internas'. Ella dijo estar muy preocupada. Al poco tiempo vi que todos estaban juntos. Nadie hizo nada. Eso me sacó muchísimo de onda. Afortunadamente, en enero se retomará el tema legal. Por ahora no puedo decir nada".

