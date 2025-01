Andrea Legarreta anuncia su divorcio de Erik Rubín y confirma repentina muerte en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora, Andrea Legarreta, conmocionó a todos sus seguidores y fans debido a que en una reciente entrevista compartió dos noticias tristes, primero al informar que será dentro de poco cuando por fin firme su divorcio de Erik Rubín. Y en segundo lugar, la también actriz mexicana habló de la repentina muerte que sufrió una querida estrella de Televisa.

Este martes 7 de enero, tras finalizar la transmisión del programa Hoy, Andy accedió a platicar con reporteros que la esperaban a las afueras de la empresa de San Ángel y una de las primeras cosas que le preguntaron fue sobre su reciente viaje al lado de Erik Rubín, en compañía de su hija y familiares por motivo del Fin de Año. Como se sabe, el cantante y la conductora tienen más de 2 años separados, por lo cual ha muchos extraña su cercanía.

Cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de que esté en una relación poliamorosa con el exintegrante de Timbiriche, la madre de Nina Rubín expresó contundente: "Diles a esos titulares que me los paso por el arco del triunfo". Asimismo, se declaró abierta al amor y señaló que este 2025 podría finiquitar su divorcio de Rubín, con quien estuvo casada durante más de dos décadas.

No me urge (encontrar novio), estoy tranquila, estoy en paz. Nuestra historia duró 23 años, también se siente rico dedicarte tiempo a ti", declaró.

Andrea Legarreta se podría divorciar pronto de Erik Rubín

Andrea Legarreta lamenta la muerte de Dulce

Por otra parte, Andrea habló también sobre el repentino fallecimiento de la cantante y actriz Dulce, ocurrido la mañana del 25 de diciembre en plena celebración de la Navidad: "Cómo nos dolió, cómo me ha dolido... una mujer padrísima, encantadora, Dulce como su nombre, siempre fue increíble, amorosa, un talento, una voz, me dolió, me sigue doliendo, me parece muy triste su partida", declaró la presentadora de 53 años.

Asimismo, Legarreta aprovechó para opinar acerca de la polémica que surgió cuando se acusó a Romina Mircoli, única hija de Dulce, de supuestos malos tratos y de no permitir un funeral tradicional para la famosa: "Me pareció muy cruel, creo que al final tenemos que, los que tenemos un micrófono y escriben, nos tenemos que poner en los zapatos de la otra persona... le mando mucho amor, sé lo que se siente, no sé si hubo diferencias, pero el dolor de perder a tu madre es de los peores", lamentó.

Fuente: Tribuna y YouTube Lo escuché con Alan Morales