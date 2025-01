"Es ÉL": Pati Chapoy se refiere a Karla Sofía Gascón como hombre y la destroza por su cuerpo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este martes 7 de enero la periodista Pati Chapoy generó tremendo revuelo entre su público debido a los polémicos comentarios que lanzó en contra de la actriz española, Karla Sofía Gascón. Resulta que durante la reciente transmisión del programa Ventaneando, la conductora de espectáculos se refirió a Karla como una persona del sexo masculino, pese a que cambió de género desde hace años.

Hace algunas horas todo el elenco del matutino habló acerca de los 'looks' que se vieron en la reciente entrega de los Golden Globes, evento en el que estuvo la artista europea gracias a su participación en la película Emilia Pérez. Linet Puente fue la primera en sacar a colación el tema del vestuario de Karla, por lo que dijo: "Ella dice que va vestida con los colores del Tibet".

Inmediatamente después, Pedro Sola se le fue encima a la exestrella de Televisa por el 'outfit' que llevó a la importante premiación: "Muy feo vestido, horroroso". Chapoy secundó a su colega y habló de Karla como si aún fuera hombre: "Muy feo vestido, no le favoreció... está bien, se ve guapo, guapa, pero esa ropita no". Mientras que Pedrito dijo: "Se ve cuadradona". Posteriormente, Pati aseguró que Gascón no lucía bien por su físico de hombre:

Es que es él, que decidió ser ella, por eso se ve cuadrada".

Hasta el momento, Karla no ha respondido a los fuertes ataques que recibió en Ventaneando, en especial de parte de Pati. Aunque cabe resaltar que Gascón no fue la única criticada por la periodista, ya que otras famosas que asistieron a la gala recibieron comentarios negativos. Sobre Demi Moore, la especialista en espectáculos declaró que no le gustó su 'look': " Iba vestida con mucha faja, perdóname, mucha faja".

Linet trató de suavizar los comentarios de su jefa y dijo: "Ella es delgadititita, la verdad es que está especular". Asimismo, Chapoy criticó que La Sustancia fuera galardonada con un Globo: "La película muy exageradita mí no me gustó nada". Por otra parte, Pati también se le fue encima a Nicole Kidman por la elección de su vestuario: "Famélica, trae una mega peluca". Y sobre el escote que lució Miley Cyrus, la periodista puntualizó: "Si se descuida, se le salen (los senos)".

Fuente: Tribuna