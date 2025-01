Eugenio Derbez se defiende de acusaciones de Salvador Pineda; niega desvío de dinero

Ciudad de México.- El destacado actor de telenovelas Salvador Pineda hizo una serias acusaciones contra Eugenio Derbez, Gael García Bernal y Diego Luna, afirmando que los famosos desviaron millones de dólares destinados a la realización de cine mexicano. Según Pineda, estos fondos provendrían de un fideicomiso dado por el Gobierno durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Dichos recursos habrían sido utilizados en proyectos que, en su opinión, no se alineaban con los objetivos de apoyo a nuevos talentos. En un reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, el actor y productor Eugenio Derbez habló del tema y respondió a las declaraciones de su colega, negando haber malversado el dinero destinado al desarrollo del séptimo arte en México.

Yo quiero mucho a Salvador, y aparte él no lo dijo, él estaba hablando de otras personas, no de mí (…) algún reportero le dijo: 'Derbez' y él dijo: 'sí, Derbez', pero como que lo metieron ahí. Pero yo conozco bien a Salvador y yo creo que está mal informado, porque la única película que se hizo, yo no, la hizo la productora Alebrije, fue No se aceptan devoluciones", expuso Eugenio.