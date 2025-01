Exempleada de Silvia Pinal desmiente a Frida Sofía; afirma Enrique Guzmán nunca la tocó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora María de los Ángeles Alegría, que fue una empleada de Silvia Pinal en dos ocasiones, sumando más de 20 años juntas, acaba de brindar una entrevista para TV Notas, en la que desmintió a Frida Sofía, con respecto a las acusaciones de abuso que interpuso en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, afirmando que nunca la tocó, y que la hija de Alejandra Guzmán siempre fue "tremenda" y mentía para salirse con la suya.

En el 2020, la joven intérprete de Ándale en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante acusó a su abuelo de haberla tocado indebidamente cuando apenas era una niña menor de edad, a lo que 'La Guzmán' salió en su defensa y afirmó que su hija estaba enferma y no sabía lo que decía. Un año después, Frida se presentó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para denunciar a ambos, al actor por los delitos de abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores, y a su mamá por violencia familiar y corrupción de menores.

Ahora, tras casi cuatro años de que se presentara dicha denuncia, Mary, como Pinal le decía de cariño, acaba de salir ha hablar y contar lo que vivió al ser empleada doméstica de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, entre 1968 y 1970 y después entre el año 2000 y el 2020, narrando que doña Silvia fue su mejor jefa, ya que era muy amable, y también habló de haber conocido a todos su hijos y nietos cuando eran niños y ver crecer a algunos, incluida Frida.

María declaró que Silvia fue una gran jefa. TV Notas

Según Mary, convivió más con Frida que con Michelle Salas, que destacó como la favorita de Silvia, destacando que era muy grosera y tremenda, que al hacer sus travesuras la amenazaba con decir que ella le pegó, pero que con la primera actriz de Televisa se llevaba muy bien: "(Silvia Pinal) se llevaba bien con Frida y a ella sí la respetaba. A mí no. Conmigo se pasaba. Todavía vivía Teresa (la nana). Ya ve que la iban a secuestrar. Entonces su mamá la mandó a Estados Unidos. A Teresa le tocó estar ahí. Sí estuvo feo".

Finalmente, sobre las acusaciones que hizo la hija de la intérprete de Yo Te Esperaba en contra del actor, señaló que no creía, pues ella estuvo en esa época y jamás vio nada fuera de lo normal y si le preguntan a ella, pone las manos en el fuego por Enrique, destacando que él siempre fue respetuoso con los niños: "Frida Sofía, híjole, era muy pesada. Yo no vi nada (de los abusos). Dije: 'Si me preguntan, meto las manos en la lumbre por don Enrique'. Él no era así. Ni con sus hijos ni cuando estaban chiquitos los niños. El respetaba. Frida Sofía dijo su verdad".

Frida denunció que temía de Enrique. Instagram @ifridag

Fuente: Tribuna del Yaqui