Francisco Cantú, 'novio' de Dulce, llega a 'VLA' y afirma que demandará a Romina Mircoli

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rancheras, Francisco Cantú, que hace unos días fue señalado como el presunto último novio de Dulce, acaba de dar una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, para negar rotundamente muchas cosas que se dicen sobre él y la difunta cantante, además de afirmar que va a demandar a Romina Mircoli, la única hija de la exactriz de Televisa, por difamarlo con terrible enfermedad.

Después de que se anunciara la muerte de la cantante en Navidad, han salido a la luz muchos escándalos, como que supuestamente su hija la maltrataba y fue muy cruel con ella los últimos años de su vida. Incluso hace poco se filtraron audios de la hija de la artista con Marco Mircoli, en el que se expresa de ella como una "pend...", "hipócrita" y "enfermita", además de quejarse de que tuviera un romance con el cantante de rancheras, al cual acusó de tener VIH/Sida.

Por este motivo, quien fue compañero en GranDiosas de Dulce y se volvió gran amigo, decidió salir a dar una exclusiva al matutino de TV Azteca, para desmentir su relación con la difunta cantante y que tuviera dicha enfermedad, asegurando que la manera en que Romina trataba a su madre no era normal: "No era una relación buena, tenían siempre muchas diferencias, en otros medios han comentado que las diferencias son normales, y sí es normal, pero no ha ese grado. Dulce a mi me contaba todo, realmente es algo que no podemos esconder y lo sacó porque así me lo pidió Dulce".

Según el intérprete de Piernas Quebradas, Mircoli se puso muy mal al pensar que tenían una relación y eso desencadenó a perores peleas entre madre e hija, destacando que al escuchar esos audios, pese a saber todo lo que pasaba, no entiende como una hija puede hablar así de su madre: "Me tocó escuchar los audios hace rato, y me quedé sin palabras, son audios muy fuertes como se expresaba de su mamá, no creo que Romina tenga ningún tipo de integridad con ninguna persona, y repito, yo no estoy aquí para destruir a nadie, estoy aquí dando la información que mi amiga me pidió que diera".

De igual forma, Francisco declaró que está viendo con sus abogados la posibilidad de interponer una demanda en contra de la única hija de la intérprete de Tu Muñeca, pues considera que son señalamientos muy graves y no piensa permitir esas difamaciones: "No esperaba menos que dijera que yo iba a pegarle el sida, el cual es un tema muy serio, mañana tengo una cita con mis abogados, vamos a analizar el caso porque esas acusaciones, te imaginas tu en que posición me pone ante el público".

Finalmente, declaró que la última vez que pudo hablar con Dulce fue el 11 de noviembre del 2024, y la creadora de Déjame Volver le expresó lo importante que era: "Me dijo 'Te quiero mucho, siempre voy a estar cerca de ti'", agregando que también le reveló que se alejaría un poco porque Romina le revisaba el teléfono y se molestaba mucho cuando veía mensajes o llamadas entre ambos, pero que pronto se pondría en contacto con él.

