"Lo lamentará": Cazzu recibe severas críticas por comparar a Dios con los hombres en VIDEO

Buenos Aires, Argentina.- Después de recibir aplausos y excelentes comentarios por La Cueva, recientemente la reconocido cantante argentina, Cazzu, se ve envuelta en nueva polémica en el que está del lado negativo, pues enfrenta severas críticas, después de que en redes sociales se viralizara un video, en el que en una de las letras de sus canciones comparara a Dios con los hombres, por lo que fans afirmaron que "lamentará" decir eso.

La rapera originaria de Argentina, conocida artísticamente como Cazzu, se encuentra en medio de una nueva polémica, después de que se difundiera una frase que pronunció en medio de alguna de sus presentaciones. Cazzu había hecho una pausa en su carrera musical, luego de la controversia que enfrentó con Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes iniciaron una relación y se casaron a escasas semanas de que el sonorense anunciara su ruptura con la rapera en 2024.

Sin embargo, la argentina regresó al medio artístico a finales del año pasado, y a pesar de que en ese momento recibió el apoyo de sus fans, en esta ocasión reapareció un video de un sencillo lanzado en el 2022, en el que compara a Dios con los hombres, cuestión que no gustó mucho en redes sociales. El video se trata de una presentación cuando Nena Trampa fue lanzado, pero ahora ha sido nuevamente compartido por la cuenta de Instagram llamada @cazzuglobal.

En él, la argentina canta el tema, cuya letra desató gran debate al decir en un extracto de la canción: "Y no me pidan que rece, porque Dios es hombre y yo por un hombre no me quiebro", que retumbó en las creencias de muchos de sus seguidores, quienes no dudaron en lanzarse en su contra con comentarios como: "Fuaaa ¿Cómo va decir eso sobre Dios?", "Todo estaba bien hasta que se metió con Dios... Lamentara haberlo hecho" y "No mamita no diga eso de Dios. Dios fue la que te creo y te dio esa hermosa hija y te dio oportunidad en la vida lo peor que pudiste decir".

No obstante, hubo quienes defendieron a Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, y mostraron su apoyo y cariño por la famosa a través de mensajes como: "Así se canta mi jefa", "Por eso es la reina del trap" y "Reina, que ovarios tiene juli". Hasta el momento la rapera no se ha hecho presente a la viralización de dicho video, ni tampoco ha dado respuesta al apoyo y las criticas del mismo, pero se espera que pronto hable al respecto.

Cazzu es criticada por comparar a Dios con hombres. Instragram @cazzuglobal

Fuente: Tribuna del Yaqui