Mató a un hombre: Andrea Legarreta da triste noticia en 'Hoy' sobre querido actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este martes 7 de enero el público de Televisa quedó en shock luego de que la conductora Andrea Legarreta aprovechara la transmisión del programa Hoy para compartir una triste noticia sobre querido actor. Resulta que la también actriz habló del fuerte rumor sobre la posible liberación de Pablo Lyle, quien permanece en prisión desde 2019 en Miami, Florida, tras ser acusado de homicidio.

El galán de novelas fue sentenciado en febrero de 2023 a una condena de 5 años de cárcel en Miami, 8 más de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, quien falleció a causa de un traumatismo tras una discusión con el mexicano en marzo de 2019. En las últimas horas se había viralizado la noticia de que era cuestión de poco para que Lyle saliera libre, sin embargo, las noticias no son buenas.

A pesar de que trascendió que Pablo ya tenía una oferta de trabajo por parte del productor Juan Osorio, quien siempre se ha mostrado abierto para darle una nueva oportunidad laboral al mexicano, Legarreta desmintió la versión y dijo que fue la misma familia del famoso quien le confirmó que es mentira: "Al respecto de lo de Pablo, no es real, él, eh… no ha cambiado la sentencia, no es real, ayer estuve hablando con Silvia, su hermana, y por eso es que, pues, lo estoy externando".

No me tomaría la libertad de hablar por hablar", dijo en Hoy.

Pablo Lyle fue sentenciado por homicidio involuntario

Sobre la reacción de la familia de Pablo con esta falsa noticia, Legarreta relató: "Dice que mucha gente les ha llamado, ‘que ¿si es cierto que Pablo saldrá antes de la fecha que más o menos tienen estipulada?’, y bueno, pues no, él sí, su comportamiento sin duda es excepcional". Acto seguido, la periodista Martha Figueroa señaló: "Y a lo mejor tiene que ver con eso, especulan, que si se porta bien, que es tal y tal, pudiera salir, ¿no?".

Por su parte, Andrea recalcó que la sentencia del actor de las novelas Una familia con suerte, La sombra del pasado y Mi adorable maldición sí se podría reducir dado su buen comportamiento: "Sí, ajá, pero en realidad, bueno, la idea es que con el tiempo, también mes a mes, se quitan, se restan días, pero esto es normal, no solo a Pablo, sino a todos dependiendo, obviamente, también su comportamiento, pero la fecha aproximada es finales del 2026, esa es la fecha aproximada, no se ha movido la sentencia".

Antes de finalizar, Andy subrayó que su familia y ella desearían que la información mencionada fuera real: "No sé por qué, ni saben de dónde salió que alguien malinformara… Ojalá fuera cierto, pero no… esa es la fecha que hasta ahora continúa”. Por último, la ex de Erik Rubín aseveró que Lyle ha mostrado una transformación positiva tras casi 6 años en la cárcel:

Él ha tenido un crecimiento espectacular, ha sido un tiempo de muchas emociones, de mucha reflexión, pero ha tenido un tiempo de mucha sabiduría, de crecimiento, de verdad, de mucha luz, algún día, ya lo verán", declaró.

Clic aquí para ver el video completo

Andrea Legarreta confirma que Pablo Lyle saldrá libre hasta 2026

Fuente: Tribuna