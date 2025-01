Por el cáncer, Jorge Ortiz de Pinedo sufre devastadora muerte; filtra quién es su heredero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y productor, Jorge Ortiz de Pinedo, recientemente ha dado una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que hizo inesperadas confesiones, debido a que a dos semanas de sufrir devastadora muerte, a causa del cáncer de pulmón, habló sobre su propia mortalidad, reconociendo que tiene en orden, incluso reveló quién será su heredero el día que deje este mundo.

La frase "la muerte aparece sin aviso, tomó un sentido diferente el pasado 25 de diciembre del 2024, todo el mundo del espectáculo no podía creer la noticia que la intérprete de Tu Muñeca había fallecido a sus 69 años de edad por cáncer de pulmón. Varias celebridades y amigos de la cantante afirmaron que apenas horas antes habían podido hablar o saber de ella, y parecía que estaba lista para ser dada de alta, por lo que nadie pensó que perdería la vida.

Desgraciadamente, la balanza dio un giro inesperado, y tras complicaciones respiratorias, la también actriz de Televisa falleció, y ahora, a dos semanas del doloroso deceso, Jorge en una entrevista para el matutino de TV Azteca declaró lo mucho que le sorprendió y dolor saber de esto, y no solo porque él sufre de ese tipo de cáncer desde hace 10 años, sino porque tenían planes para hacer un concierto benéfico: "Dulce estaba a punto de darme una fecha, porque ella quería dar un concierto a favor de La Casa del Actor, y se nos fue, poquitito antes, fue muy muy doloroso".

Reflexionando en que la vida se va en solo un instante, el actor de Una Familia De Diez señaló que apenas unos días antes de que se anunciara su fallecimiento, habían acordado que cuando ella fuera dada de alta en esta primer segunda semana de enero, arreglarían todo para que el concierto se hiciera en cuanto antes: "Le platiqué de los problemas que teníamos en La Casa del Actor, como amigos, y me dijo que a ella le gustaría hacer un concierto para la casa del actor y estábamos en esas y dijimos 'okey, a principio de año, el día que tu quieras, buscamos un espacio, un lugar y lo que se recaude será para La Casa del Actor'".

Tras esto, Jorge mencionó que a lo largo de los años, muchos artistas han prometido que harán conciertos para apoyar en la crisis económica de La Casa del Actor, pero solamente se quedan en el dicho, contrario a la intérprete de Aún Lo Amo, que tenía visto casi todo para hacerlo realidad: "Muchos cantantes me dicen que lo van a hacer, pero ninguno me dice cuando y Dulce me dijo la primera semana de enero, saliendo del hospital te digo".

Finalmente, el actor de La Escuelita VIP, mencionó que él no ha pensado en su muerte, pero que ya tiene todo listo y en orden para cuando falte sus hijos sepan exactamente que lo que tiene pasará a ser de ellos por igualdad, así que no habrá peleas, dejando en claro que ya hablaron de esa situación, y en cuanto a escándalos serán muy poco lo que puedan sacar, así que se va en paz: "No he pensado en nada, todos me preguntan y nadie me ha cuestionado más que tu y nunca me he preguntado qué va a pasar, lo único que sé es que tengo todo arreglado, mis hijos están conscientes de lo poquito qué hay se repartirá entre todos".

Fuente: Tribuna del Yaqui