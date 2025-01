A punto de morir: Productor de Televisa casi se mata en moto; lo encuentran inconsciente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido productor de Televisa y actor, Mauricio Castillo, recientemente brindó una entrevista en la que habló de sus intensos problemas de adicciones, señalando que estuvo a punto de morir a causa de su falta de control, ya que iba a conducir en estado de ebriedad, lo que él afirma que era seguro que se mataría en su moto si no lo hubieran ayudado y evitado esa situación. Desgraciadamente en otra ocasión fue encontrado inconsciente en la calle junto a esta.

El productor de Me Caigo de Risa desde hace varios meses admitió públicamente sus problemas con el alcohol y las drogas, confesando que a comienzos del 2023 se internó a una clínica de recuperación, debido a que se estaba dañando demasiado, afirmando que ya se causó un daño en el cerebro: "Mi daño fue cerebral, cuando se te transforma el lóbulo central, el comportamiento te cambia. Esto es irreversible. Si vuelves a tomar alcohol, no te puedes contener, te va a llevar al mismo punto".

Y ahora, durante su entrevista para El Minuto Qué Cambió Mi Destino: Sin Censura, el también actor reconoció que en parte este tuvo que ver con su separación tras más de 20 años casado, destacando que su mujer lo descubrió siéndole infiel y ambos tomaron la decisión de mejor terminar en bien y no en un infierno de peleas: "Porque yo no le fui fiel en algunos momentos. Ella ya sabía de ciertas infidelidades y decidimos que lo mejor para que esto no se convirtiera en algo peor, fue que nos separaremos".

De la misma forma, respondió a Gustavo Adolfo Infante que su ahora ex, no lo encontró precisamente con alguien, pero sí se dio cuenta, además de que él no fue muy bueno ocultando sus relaciones extramaritales, por lo que al final lo descubrió y no le quedó más que enfrentar la realidad y aceptar la decisión de su mujer: "No es que me agarrara con las manos a la masa, pero ella sabía, ella lo supo por otros lugares y a veces los hombres somos muy tontos para cubrir estás cosas, obviamente se dio cuenta de lo que pasaba, y no hay para donde hacerse ni donde esconderte y tienes que enfrentar la realidad".

Tras esto, el expresentador de Miembros Al Aire, reconoció que aunque tiene desde los 16 años consumiendo alcohol, fue hace dos o tres años que empezó a reconocer que tenía un fuerte problema por el que prometió a sus hijos cambiar, ya que vivió momentos de terrible angustia, como la ocasión en la que se quedó solo 3 días bebiendo y consumiendo cocaína en su oficina en Televisa y cuando perdió el conocimiento en la calle y no supo como llegó a su hogar, pero le dijeron que lo encontraron tirado en la calle inconsciente: "No tengo recuerdo de cómo llegué a mi casa. Fue entonces cuando entendí que estaba perdiendo el control".

Finalmente, Mauricio resaltó que estuvo a punto de matarse en su motocicleta, pues después de celebrar con unos colegas y amigos, tomó de más y se iba a subir a su motocicleta para irse a su casa, sin embargo, le salvaron la vida sus compañeros de la empresa San Ángel, cuando Isaac Salame, que señaló es alcohólico en recuperación, habló a otros para informar que no estaba bien y todos se unieron para evitar que se subiera a su vehículo.

Fuente: Tribuna del Yaqui