Televisa rechazaría a Mariana Echeverría por drama en 'LCDLF'; intentaría regresar a 'MCDR'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el drama en La Casa de los Famosos México, en el que su team fue catalogado como el peor de la historia, sigue afectando a Mariana Echeverría, pese a que a muchos ya los están reivindicando, como Adrián Marcelo. Se dice que la presentadora intentó regresar a Me Caigo de Risa, en la que será su onceava temporada, pero que Televisa la rechazaría porque sigue con mala imagen.

El reality show sin duda marcó una gran negativa en la carrera de la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, debido a que el público ahora la repudia y al igual que Ricardo Peralta, no para de lloverle hate en redes sociales. Incluso tuvo que desactivar sus comentarios en sus redes sociales y desapareció varios meses para esperar que el coraje del público disminuyera y el "tiempo sanará" las ofensas que generó su actitud.

Desgraciadamente, parece que esto no sucedió, pues una amiga de la exconductora de Hoy declaró que hace un par de semanas, se acercó a los altos mandos de la empresa de Emilio Azcárraga, esperando que le den la oportunidad de volver al programa cómico, pero que estos le negarían la oportunidad, y no por tema personal de ellos, sino porque sus colegas y el público no la querrían de regreso, por sus polémicas dentro del reality show.

Mariana en su primer pelea en La Casa de los Famosos México. Internet

Aparentemente, Mariana cree que volver al programa familiar en el que impera el humor y la buena onda le ayudará a reivindicar su imagen, y que el productor Eduardo Suárez estaría encantado de darle la oportunidad, pues la quiere mucho y se llevan de maravilla, y se lo reafirmó cuando hablaron por teléfono, pero que esto podría no pasar por Faisy: "El conflicto es que varios integran tes del elenco no la quieren de vuelta. Ha tenido roces con algunos y éstos prefieren no trabajar con ella. Especialmente Faisy, el conductor titular, y quien actualmente es uno de los conductores más queridos y valorados de la televisión mexicana".

Supuestamente, la relación que se vio afectada por una broma a inicios del 2024 en Faisy Nights, ahora está fracturada y por ello es que el presentador no quiere volver a trabajar con ella, y aunque recalcó que como profesional él podría aceptarla, otros colegas y el público no lo hacen, lo que no haría bien para nadie esa clase de tensión y rechazo: "No es que se lo hayan dicho así, pues faltan varios meses para que inicien las grabaciones de la nueva temporada. Sin embargo, ella sabe que Faisy y varios de sus compañeros no la quieren ahí. Y para acabarla de amolar, tampoco la mayoría del público. Entonces ya lo tiene asumido".

Mariana es una mujer muy fuerte. Le duele ver que recuperar su carrera le cuesta más trabajo y tiempo. Es muy talentosa, trabajadora y responsable. Sabe que las puertas se abrirán en algún momento. Mientras, sigue con su familia entre León, donde está el equipo en el que milita su esposo Oscar Jiménez, y San Miguel de Allende, donde pasa gran parte del tiempo libre", concluyó la fuente.

Mariana se despidió de Me Caigo de Risa en su décima temporada. Canal 5

Fuente: Tribuna del Yaqui