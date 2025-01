Tras muerte de Silvia Pinal, integrante de la familia presenta problemas de salud; ¿está grave?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Apenas ha pasado poco más de un mes de la muerte de Silvia Pinal y es por ello que su ausencia sigue doliendo a quienes fueron más cercanas a ella. Recientemente Efigenia Ramos, quien fuera asistente de la primera actriz, dio una entrevista al programa Venga la Alegría y entre otras cosas, contó que un familiar de doña Silvia presentó problemas de salud tras su repentino fallecimiento.

La trabajadora de la icónica actriz, en primer lugar, habló sobre cómo se encuentra la familia de la diva tras su muerte y también sobre cómo va el proceso de herencia. Al ser cuestionada sobre los rumores de conflictos entre los herederos de la famosa, Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, Ramos fue enfática en desmentirlos: "Están muy tranquilos, y ellos están muy unidos ahorita todos, porque pues el dolor hace que te unas".

Y luego aseguró que mucho de lo que se dice de la dinastía Pinal no es real: "Te voy a decir una cosa, siempre se han dicho tantas cosas que no son reales, que pues hay veces que yo nada más las oigo y hasta me da risa porque digo, ¿de dónde sacan, de dónde inventan tantas cosas?". Asimismo, Efigenia dijo que los tres hermanos han estado presentes para acompañarse en su duelo.

Bien, hoy vino Silvita aquí, estuvo ahí un ratito con su mamá, igual Luis Enrique, sí", relató.

Los hijos de Silvia Pinal estarían más unidos que nunca

Además, añadió que poco a poco encuentran más tranquilidad: “No, ya se ven más tranquilos". Uno de los temas más discutidos tras el fallecimiento de Silvia Pinal ha sido la herencia. Efigenia Ramos confirmó que aún no se han definido detalles concretos: "No nos han avisado nada porque solamente fue una reunión informativa. Sí, porque hay procesos legales que hay que cumplir. Entonces, pues están en eso, en cuanto nos avise el notario, ya asistiremos".

Diversas versiones previas señalaban que la actriz habría dejado como herederos a sus tres hijos y a su nieta Stephanie Salas; sin embargo, aún queda esperar la resolución oficial. Efigenia también compartió su sentir tras la partida de quien fuera no solo su jefa, sino también una figura cercana y entrañable:

Es que yo siento como que no se ha ido. Siento que voy a subir a su recámara y ahí la voy a ver. O sea, hay muchas cosas que como que hacen que pueda yo sobrellevar todo esto".

Asimismo, Ramos compartió que un integrante de la familia Pinal ha resentido la ausencia de la actriz y no es ninguno de sus hijos, sino la perrita de Silvia Pinal llamada Cosita: "Empezó a estar sin comer y lo que comía lo vomitaba. Sí, pobrecita, sí la extrañaba mucho. Te digo, hasta empezó a no querer casi caminar, estaba toda débil. Pero pues parece, ahí va", dijo mientras la mostraba a la cámara.

Fuente: Tribuna