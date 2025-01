Tras volver a novelas de Televisa, actriz sufre triste muerte y llena de luto a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien el pasado 2024 volvió a los melodramas de Televisa y que además ya debutó en TV Azteca, sufrió una repentina muerte y llenó de luto al programa Ventaneando. Se trata de la querida actriz Laura Flores, quien la tarde de este lunes 6 de enero estuvo de invitada en el vespertino de Pati Chapoy y habló sobre el triste fallecimiento de su compañera, Dulce.

La intérprete de las novelas Tres Mujeres, Cómplices al rescate y Un refugio para el amor había trabajado años atrás con la fallecida intérprete de Tu muñeca cuando ambas formaban parte del espectáculo Grandiosas. Sin embargo, Laura contó a Chapoy y elenco de Ventaneando que tenía tiempo sin hablar con ella: "Platiqué mucho con ella, no recientemente, a partir de su enfermedad ya no pude platicar con ella pero cuando hicimos Grandiosas me demostró (su talento)".

Laura Flores trabajó con Dulce en Grandiosas

No obstante, Flores se deshizo en halagos hacia Dulce al hablar de su amplio talento vocal y aseguró que hay muy pocas artistas con los alcances de la fallecida tamaulipeca: "Cuando pasan los años, los artistas mueven sus registros porque ya no alcanzan el tono y Dulce nunca movió de tono sus canciones, Dulce tenía el mismo registro toda su vida, Dulce jamás se desafinó, era una gran compañera", expresó la también cantante.

Laura, quien este 2024 volvió a Televisa como parte del melodrama Las hijas de la señora García, explicó que gracias a Dulce pudo formar parte de Grandiosas y alzó la mano para participar en un posible homenaje póstumo: "Si me invitan yo encantada, el espacio que deja Dulce, pero déjenme ver cuál canción puedo cantar yo, porque ella nunca hizo una canción fácil, voy a ver cual canción me puede salir bien, nadie le pisaba los talones", dijo.

Por otro lado, en una entrevista que dio antes de llegar a los foros de TV Azteca, la exconcursante de MasterChef Celebrity habló sobre la repentina partida de Dulce: "Lo único que creo es que nos golpeó muy duro a todos esta noticia. Lo único que nos deja es la lección de que es frágil la vida. No tenemos nada ganado. Ella estaba perfecta. Se veía divina. Nunca la vi enferma. Nunca la vi toser, o sea, nada", dijo y luego agregó: "Su partida nos deja valorar nuestra vida, nuestra salud y cuidarnos más".

