Acusan al novio de Dulce de engañarla; su hija Romina exhibe que él provocó su conflicto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Apenas han pasado un par de semanas del repentino fallecimiento de Dulce, ocurrido el 25 de diciembre del 2024, y la controversia no ha parado, pues diferentes allegados a la cantante han asegurado que fue maltratada por su propia hija Romina Mircoli, incluso exhibiendo audios donde la joven ofende a la reconocida artista. Sin embargo, ahora la historia ha dado un giro debido a que la unigénita de Dulce acusó a un hombre de causar el distanciamiento con su mamá.

Se trata de Francisco Cantú, quien fuera amigo cercano de su madre y quien presuntamente fue su último novio. En una reciente entrevista, la joven comenzó explicando las razones de su rechazo hacia el también intérprete, quien, según ella, influyó negativamente en la relación con su madre.

Este señor estaba en sus 50 años, creo, queriendo convertirse en un ídolo, no sé, creo que ranchero, canta. No fueron novios, novios, porque pues ahí tuvimos el problema, el famoso como que 'estamos saliendo', nos estamos conociendo', por ahí", señaló.

En sus propias palabras, Romina detalló cómo su madre inicialmente criticó la participación de Cantú en el espectáculo Grandiosas, donde hacía un papel como cantante de apertura. "Primero ella decía que qué hacía ese hombre ahí, que qué hacía ese hombre ahí abriendo Grandiosas, y perdón, lo voy a decir como ella me lo dijo, porque ahora trae dos palabras contra la mía. Mi mamá decía que ¿qué hacía ese tipo ahí, que cantaba súper mal, que bien mal vestido y qué tal y que eso".

Y después empezó a hablar bien de él, esto va a sonar muy mal que yo lo diga también, pero a mi mamá de repente como que le cambió la perspectiva porque el señor empezó a decir que él era millonario", añadió.

El supuesto novio de Dulce provocó el distanciamiento con su hija

La hija de la cantante también recordó un evento público en el que su madre y Cantú aparecieron juntos, lo que generó rumores de una posible relación, sin embargo, acusó al cantante de ser un aprovechado: "De hecho hay un momento en que salen juntos como en un evento o algo así, como una alfombra roja, como nada más en una entradita salen juntos. Y mi mamá me dijo que así como hay muy rico, muy todo, pero 'justo no traje la billetera y justo no traje la tarjeta y no tengo con qué acompañarte' y mi mamá no sé si le compró el saco o el traje", aseguró.

Posteriormente, Romina admitió que la cercanía de su madre con Cantú causó conflictos entre ambas, sobre todo porque ella se dio cuenta que él estaba engañando a Dulce. "Habían cosas ahí que a mí ya no me gustaban. Mi mamá y yo empezamos a tener discusiones a raíz de esta persona. Conforme avanzó el tema y empezamos a tener la diferencia más grande, yo creo que obviamente a mi mamá le jugaban el papel de que 'no es que yo te voy a dar todo y yo esto'".

Y agregó: "Había dicho el señor algo así como de que 'me caso contigo y hago una boda gigante para todos los medios'. Ya de entrada eso sonaba mal. ¿La quieres o la quieres para los medios?, mientras mi mamá me decía que el señor buscaba algo serio porque ya estaba cansado de relaciones pasajeras, yo veía en sus redes sociales otra realidad. Estaba en fiestas con tragos y rodeado de chamacas. Esto no me cuadraba, y le mostré esas capturas a mi mamá. Creo que ese fue el último jalón que tuvo nuestra relación, porque si esa persona hubiera querido a mi mamá como decía que la quería, no estaría haciendo lo que estaba haciendo".

Finalmente Mircoli destacó su postura legal frente a posibles demandas por parte de Cantú. "Esto ya lo vi con la abogada y la abogada dice, 'no importa que sean audios, que autoricen lo que sea. Si no hay papelito, habla. Si no hay un contrato de por medio, no pueden estar haciendo las cosas que están haciendo'".

Fuente: Tribuna