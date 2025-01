¿Adiós 'Hoy'? Entre lágrimas, Tania Rincón renuncia a exitoso proyecto y deja en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora michoacana Tania Rincón sorprendió a todos sus seguidores y fans de las redes sociales debido a que la noche de este miércoles 8 de enero dio un importante anuncio. Al borde de las lágrimas, la famosa exreina de belleza anunció que había tomado la decisión de abandonar un exitoso proyecto y provocó las reacciones de todo el público y colegas de Televisa.

¿Abandonará el programa Hoy? Como se sabe la michoacana se integró al matutino en el año 2021, sin embargo, no se refería a este proyecto. En realidad Tania hizo oficial su salida del equipo femenil Peluche Caligari, que pertenece a la Queens League y que apenas hace unas semanas ganó el campeonato. La también comentarista deportiva era la presidenta del club, pero ahora decidió tomarse una pausa del proyecto.

Tania explicó que dio la noticia mediante un video porque en redes ya se estaba especulando sobre ello: "Vengo con una noticia difícil de comunicar, tomé la decisión de renunciar al cargo de presidenta. La noticia buena es que vienen buenas oportunidades laborales, la mala es que ya no podré asumir este cargo con la misma formalidad que lo hice el pasado split". Con un nudo en la garganta, la famosa explicó que sale del equipo porque tiene nuevas ofertas de trabajo que le impiden continuar:

Peluche Caligari merece una presidenta que esté entregada al 100 por ciento, es una decisión dolorosa".

En una siguiente publicación, la exconductora de Venga la Alegría aprovechó para dejar un mensaje de agradecimiento para su novio, Pedro Pereyra, confesando que gracias a él accedió a trabajar en la Queens League: "Todo empezó con un 'Si anímate a ser presidenta y yo te ayudo'... No solo me ayudaste te convertiste en Team Manager del equipo y jamás me soltaste la mano", inició el mensaje de Rincón.

Asimismo, expresó todo su amor hacia el famoso productor de Televisa: "Gracias Pedro porque todo lo haces muy bien , ha sido un gozo increíble compartirlo y vivirlo contigo . Gracias porque siempre me sentí segura y respaldada contigo a un lado en la cabina o en los entrenamientos. Pero sobre todo gracias por aguantar mi histeria cuando perdíamos . Te amo con todo mi ser. GRACIAS".

Famosos como Mauricio Mancera, Andrea Legarreta, Cynthia Urías, Marc Crosas, Sofía Villalobos y Aurelié reaccionaron a la repentina decisión de Tania y le externaron todo su apoyo, así como admiración porque en su debut como presidenta llevó a Peluche Caligari Femenil al campeonato.

