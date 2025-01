Adrián Marcelo confirma que sí estará en 'LCDLF All Stars'; exhibe su millonario salario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico presentador regiomontano, Adrián Marcelo, en medio de su nueva serie de escándalos, acaba de dar una entrevista en la que confirma que estará dentro de la primera temporada de La Casa de los Famosos All Stars, que está a cargo de Telemundo, mencionando que conoce a una mujer de su misma casa que podría unirse. El conductor de Multimedios también exhibió su millonario salario.

A meses de su polémica salida del reality show en la versión de Televisa, en el cual fue severamente criticado por el público y tachado de "machista" y "misógino" a causa de sus constantes peleas con Gala Montes y la manera en la que se burlaba del cuerpo y la inteligencia de sus compañeras, se comenzó a decir que Telemundo lo buscaría para que apareciera en la revancha entre los favoritos de temporadas pasadas, como Alicia Machado, supuestamente con pase libre para hacer y decir de todo sin censura.

Al tratarse de simples rumores, nadie había creído que fuera verdad, ya que el regiomontano participó en la de México y no en la de Estados Unidos, sin embargo, este a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, quien confesó que esto sí sería verdad, pues aunque no proviene de una cuenta de los altos mandos de dicha televisora, este reposteó el tuit junto al mensaje: "Nos vemos pronto. Vamos por esa revancha". Dando a entender que ya habría firmado para estar en la mencionada temporada.

Ahora, durante el podcast Conversaciones, el presentador de Multimedios oficialmente confirmó que ya hay contrato y el 4 de febrero de este 2025 comienza con la temporada, asegurando que le van a pagar 500 mil dólares por semana, que se traducen en 10 millones 217 mil 450 pesos: "Estoy cerrado ya, para que vayan apoyándome. La vamos a romper. Ya oficializamos, voy a estar en La Casa de los Famosos All Star. 500 mil dólares por semana, voy a estar mam... ahí".

Finalmente, declaró que espera que en dicha casa no lo censuren y como no hay patrocinadores de por medio y la libertad de expresión es lo más importante, llegue muy lejos: "Ahí los espero, pero pues ojalá allá sin patrocinadores y en Estados Unidos, donde la libertad de expresión, son lo más importante". De igual forma declaró que una de sus excolegas en dicha casa podría integrarse también a esta: "Hay una posibilidad, además de yo, hay otra que todavía no está cerrada".

Fuente: Tribuna del Yaqui