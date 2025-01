"Come un pan": Beba Montes pide a Gala Montes pare su locura tras humillar a Adrián Marcelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer y actriz, 'La Beba' Montes, recientemente ha empleado sus redes sociales para reaccionar al regreso de su hermana menor, por lo que desesperada le pidió a la polémica actriz de melodramas, Gala Montes, que se coma un pan, como una manera de decirle que pare su locura después de haber compartido una serie de mensajes y videos con los que humilló a Adrián Marcelo.

Desde hace semanas, la actriz de melodramas como Vivir de Amor se encuentra en medio del escándalo, debido a sus polémicas declaraciones en la que culpó a los fans de haberse inventado su shippeo con Karime Pindter, declarando que no deben de meterse en su vida amorosa para querer imponerles nada y afirmando que tiene mucho tiempo en una relación sentimental con su mánager y también cantante, Icho Van.

Ahora, en su regreso a redes sociales fue mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, para compartir mensajes en contra del presentador regiomontano, después de que este se burlara de su cuerpo y de su carrera, asegurando que no sabía que tenía más caído: "Y al PU$$Y de John el esquizofrénico, ya le cantaron el tiro derecho, de hombre a hombre, pero todos sabemos que es bien pocos huev.... Jajajajaja, la próxima vez que hables de mi cuerpo acuérdate que te tocas todos los días pensando en mí".

Ante este mensaje en contra del presentador de Multimedios, la reconocida actriz de El Señor de los Cielos, grabó el momento en el que le pide a la Beba que revise la red social antes mencionada, a lo que ella desde ese momento hace cara de preocupación, que poco después hizo que en su historia de Instagram compartiera un mensaje en el que señala que ya nomás le da microinfartos de saber que su hermana puso en X: "Mi hermana me dice, ve Twitter. Se me baja el azúcar y me dan 10 microinfartos".

Finalmente, empleó su frase tan emblemática cuando su hermana se metía en problemas dentro de La Casa de los Famosos México, y hacía cosas que luego provocaba una ola de molestia entre los millones de espectadores: "¡Gala YA! Comete un paaaan". Esto usado de manera para pedirle que se detenga con todos esos comentarios tan polémicos con los que sigue generando mucho hate.

La Beba pide a Gala que pare las polémicas. Instagram @bebamontes

Fuente: Tribuna del Yaqui