'Exatlón México': Así fue la dolorosa despedida de Paulette Gallardo tras su dura lesión

Punta Cana, República Dominicana.- La octava temporada de Exatlón México ha estado marcado por momentos trágicos como el que se vivió en el capítulo del martes 7 de enero de 2025. En la emisión de ayer, los televidentes presenciaron la dolorosa despedida de Paulette Gallardo, competidora del equipo rojo, que tuvo abandonar la competencia debido a la lesión que sufrió durante un duelo por la Villa 360°, esto luego de que Evelyn Guijarro lanzara un aro que terminó por impactar el rostro de la atleta escarlata.

Al término de la Batalla Colosal, Antonio Rosique anunció el regreso de 'Sangre Brava', como se le conoce a la integrante roja, quien se presentó con el ojo derecho morado y con un evidente golpe en la nariz tras pasar por el hospital y los estudios correspondientes. La tijuanense calificó como un accidente lo que ocurrió durante su carrera con Evelyn y confirmó que los doctores le informaron que presentaba una fractura en la nariz, por lo que deberá ser intervenida quirúrgicamente.

Creo que el llanto que tuve aquel día, ayer, hoy, es por el tema de por qué, de por qué pasan las cosas... Ahora si que no es lo que yo quiera, si no lo que tiene que ser. Me tienen que operar de inmediato y evidentemente no es una operación de la que me pueda recuperar en una semana". dijo la participante entre lágrimas y ante la incredulidad por parte de sus compañeros y rivales.