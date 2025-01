Famoso comediante reaparece ahogado en llanto; su bebé padece escalofriante enfermedad

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Si bien, el pasado lunes 6 de enero, es una de las fechas más especiales para los niños de México (especialmente los de la zona centro), la realidad es que un famoso no pudo disfrutar como se esperaba del Día de Reyes en compañía de su hija, quien nació recién. Esto es debido a que la pequeña tiene una severa enfermedad, motivo por el que han hecho todo lo posible para lograr sanarla; pero todo parece indicar que no ha respondido al tratamiento.

Se trata de Mike Salazar, un afamado comediante que comenzó su carrera cuando apenas tenía 18 años, en Nuevo León; sin embargo, con el pasar del tiempo fue ganando aún más fama, al grado de convertirse en uno de los cómicos más populares de México, todo esto gracias a su gran carisma. Aunque cualquiera esperaría que las cosas salieran bien para la gente que hace reír al públcio, la realidad es que la celebridad está atravesando un duro momento.

MIke Salazar cuenta que su hija no ha mejorado

De acuerdo con información filtrada por la cuenta de Instagram de ‘Reina Venenosa’, Salazar compartió un video en el que se le puede apreciar ahogado en llanto por al situación actual de su bebé, quien ni bien nació fue diagnosticada en estado delicado por tos ferina, enfermedad que es causada por la bacteria Bodetella Pertussis, suele causar una tos seca e intensa al usuario, también genera sonidos al inhalar, vómito, desmayos, asfixia y problemas, en general, para respirar.

En su video, Salazar contó que, pese a los esfuerzos de los médicos, la infante no ha logrado mejorar, sino por el contrario, su tos continúa sonando “horrible”. La celebridad contó que, tanto él como su pareja, han tenido días complicados y afirmó que desgraciadamente la menor no ha mostrado avanzar en su tratamiento. Finalmente, confirmó que la pequeña ya había sido canalizada con especialistas, aunque por el momento no cuenta con ningún progreso.

De acuerdo con algunos reportes, la tos ferina puede llegar a afectar a cualquier persona, sin importar su edad o género, aunque los casos más graves suelen aparecer en bebés y niños, esto es debido a que aún no cuentan con su esquema completo de vacunación y es que, si dicho padecimiento da en infantes menores a 1 año (como es el caso de la hija de Salazar), el pequeño en cuestión terminaría en un hospital.

