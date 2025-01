Filtran que el matrimonio de JLo y Ben Affleck fue todo un tormento para la actriz

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jennifer Lopez y Ben Affleck se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del 2022, luego de que ambos volvieron a estar juntos tras más de dos décadas de haberse separado a comienzos del año 2000. Como todos recordarán, hace un par de años, los famosos lograron demostrar que las segundas oportunidades no siempre son malas e incluso hubo quienes volvieron a creer en el amor tras verlos tan felices, durante el periodo de noviazgo.

Sin embargo, dicha careta cayó rápidamente, puesto el rostro de mal humor de Affleck no pudo ocultarse por mucho tiempo y los paparazzis se aprovecharon de ello, puesto se aseguraron de tomar las mejores fotografías del actor de Gone Girl durante su luna de miel, en las cuales, lucía más que disgustado nunca, incluso los memes con respecto a ello no tardaron en hacerse presentes en redes sociales como X.

A varios meses de que saliera a la luz que, a veces el amor no requiere de segundas oportunidades, trascendieron las declaraciones filtradas de una fuente cercana a Jennifer Lopez, la cual contó para el portal People, que la relación entre los famosos no fue un idilio de amor, precisamente, sino por el contrario, las cosas fueron muy duras para la cantante de On the floor, quien tiene muy en claro que no regresará a él.

La fuente comentó que “el cuento de hadas que le prometieron (a Jennifer Lopez) resultó ser una pesadilla al final”. El informante también sentenció que la protagonista de Selena se encuentra en un “muy buen lugar” ahora, por lo que no habrá reconciliación con su exmarido, sino por el contrario “solo quiere cerrar la puerta a este capítulo loco (…) no van a volver a estar juntos”. Esta no es la primera vez que una persona cercana a ellos revela lo oscuro que fue su matrimonio.

Anteriormente, el medio neoyorquino, Page Six, reveló una entrevista con otra fuente, la cual destacó lo ilusionada que estaba Lopez al comienzo de la relación y lo duro que fue para ella darse cuenta de que las cosas no serían como ella esperaba: “(Jennifer) finalmente estaba teniendo su oportunidad en el cuento de hadas. Ella realmente no se detuvo a considerar quién era el hombre real en el cuento de hadas (…) El gran amor que Jennifer cree no está en el ADN (de Ben Affleck). Ben tiene una oscuridad que ninguna otra persona puede solucionar. Jen Garner no pudo arreglarlo, ni todo el éxito del mundo pudo arreglarlo”, enfatizó la fuente.

Fuentes: Tribuna