Gustavo Adolfo Infante en vivo de 'SES' hunde a Ofelia Cano por difundir audios sobre Dulce

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico presentador de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, no dudo en mostrarse muy molesto por verse involucrado en un problema que no comenzó, por lo que terminó de hundir a Ofelia Cano en pleno programa en vivo de Sale el Sol, señalándola como la única responsable de la difusión de los delicados audios sobre el maltrato que se dice pasó la querida cantante, Dulce, antes de su muerte.

Desgraciadamente, la intérprete de Tu Muñeca está en escándalos tras su lamentable deceso, pues se dijo que su única hija, Romina Mircoli la maltrataba y tenían una pésima relación madre e hija. Aunque muchos no creyeron en esto, el pasado 6 de enero, se filtraron audios de la hija de la artista en el que se expresa de ella como una "pend...", "hipócrita" y "enfermita", además de quejarse de que tuviera un romance con el cantante de rancheras, Francisco Cantú, al cual acusó de tener VIH/Sida.

Después de toda la polémica que se generó a raíz de los audios que salieron en De Primera Mano y otros medios de comunicación, recientemente Ofelia salió a señalarse como culpable de que salieran a la luz, afirmando que ella los tenía y los reenvió a un amigo para tener una copia de estos, supuestamente sin intención de que salieran de ese chat: "Con el corazón en la mano me hago responsable por los audios que ayer, 6 de enero, se filtraron en el programa de Gustavo Adolfo Infante. Me hago responsable de ello por la confianza que di a la persona a quien le compartí los audios, nunca pensando que se fueran a filtrar".

De la misma manera, la actriz le ofreció a la hija de la creadora de Aún Lo Amo que la perdonara aunque sabía que no tenía perdón, pues le ha causado un daño sin querer: "Perdón, Romina, fue involuntario. Perdón, por el daño que esto ha causado. A Dulce, mi amiga, un perdón póstumo. Lo digo con todo mi corazón y con mucho sentir. No tengo disculpa... Fue un grave error de mi parte. Perdón, Romina, sabes que te quiero mucho". Finalmente pidió que el presentador de Imagen TV diga de que persona recibió ese material.

Por este motivo, el presentador de El Minuto Qué Cambió Mi Destino, molesto en vivo del matutino antes mencionado, declaró que Ofelia es quien debería de decir a quien le envió los audios y hacerse responsable al 100 por ciento, no pedir a otros que expongan a la persona que disque la traicionó: "¿Por qué no lo dices tú a quien se los diste? di tú a quien se los diste, yo lo puedo decir, si lo puedo decir, pero no voy a revelar mi fuente". Por su parte, Joanna Vega-Biestro, destaca que si no quería que se difundiera no debió de enviarlos a nadie más.

Fuente: Tribuna del Yaqui