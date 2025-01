Hijo de Camilo Sesto se mostraría peor que nunca: "No hay caso, no quieres reaccionar"

Comparta este artículo

Madrid, España.- Camilo Blanes es toda una personalidad de Internet que suele llamar la atención por sus fotografías subidas de tono, así como por lo perturbadoras que éstas pueden llegar a parecer para el público. Y es que las imágenes suelen estar plagadas de cientos de detalles que encienden las alarmas, ya sean las laceraciones en el cuerpo de la celebridad o el caos que suele imperar en la mansión del también cantante.

Según se sabe, hubo un tiempo en el que Blanes se encerró en su mansión y rara vez se le veía en público o fuera de ésta. Dicha situación comenzó a cambiar con el paso del tiempo y comenzó a ser visto con otras personas, lo que encendió una luz de esperanza entre sus fanáticos, quienes constantemente se veían sometidos a observar el descenso del famoso en las adicciones y problemas de salud, a través de su cuenta de Instagram, donde solía compartir todo ello.

Camilo Blanes alerta a fans con nueva foto

Créditos: Internet

Recientemente, un Año Nuevo comenzó y muchas personas consideraron que esto podría ser una oportunidad para que Blanes, ahora conocido como ‘Sheila Devil’, cambiara sus hábitos autodestructivos; pero esto no resultó así, sino que fue todo lo contrario. El pasado lunes 6 de enero, el antes conocido como ‘Camilín’ compartió una fotografía en la que se le posando de manera seductora en una escalera.

El problema con dicha imagen, es que de nueva cuenta, luce lo deterioradas que están sus piernas, esta situación volvió a molestar a sus seguidores, quienes no dejaron de arremete en contra del famoso, pero ésta vez, algunos de ellos lo hicieron desde la decepción: “¡Qué pena la verdad!”, “Recupérate, en serio, te queremos. No lo tomes a la defensiva”, “¿Qué pena más grande llevará en el alma? Dios lo reconforte y encuentre la luz”, “No hay caso, no quieres reaccionar… creí que con el nuevo año, vida nueva, pero no. Lo peor que si tienes un cuerpo que no entiendo cómo aguanta todo el daño que le estás haciendo”, señaló otro internauta.

Camilo Blanes comparte fotografía y alerta a fans

Créditos: Instagram @hercigal

¿Quién es Camilo Blanes?

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, siempre fue un misterio para la prensa, dado a la manera en la que su padre solía cuidar de él. Según algunos reportes, desde antes de la muerte del intérprete, la ahora convertida en ‘Sheila Devil’ vivió en una dualidad entre su progenitor y su madre, Lourdes Ornelas, con quien prácticamente nunca convivió, hasta el momento se desconoce el motivo de ello, pero según se sabe, el intérprete de Melina no permitía que el entonces infante pudiese ver a su progenitora.

Fuentes: Tribuna