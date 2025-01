Issabela Camil rompe el silencio sobre el aparatoso accidente de Sergio Mayer en Colorado

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La actriz Issabela Camil compartió detalles sobre el accidente que sufrió su esposo, Sergio Mayer, mientras esquiaban en las montañas de Colorado, Estados Unidos. Mayer, conocido por su espíritu intrépido, se lastimó el pie durante las vacaciones familiares, lo que lo llevó al hospital y lo dejó utilizando muletas.

En entrevista con el programa Todo para la mujer, Camil relató cómo sucedieron los hechos. “Ya sabes cómo es mi marido, es muy intrépido, muy extremo. Ese día hacía muchísimo frío. Yo dije: ‘yo ya no puedo más, me voy por la ruta más fácil’, y él se fue con otros amigos a seguir esquiando”, narró la actriz.

Camil explicó que no presenció la caída, pero que al reencontrarse con Mayer notó que algo no estaba bien. “Lo vi caminando mal y me dijo: ‘no sabes el trancazo que me metí’. Le pregunté: ‘¿estás bien?’ y no me contestó. Después me dijo: ‘yo creo que sí me voy al hospital’”, añadió.

Tras la revisión médica, se confirmó que Mayer sufrió una fractura completa del talón, una lesión poco frecuente. “El doctor, imagínate la cantidad de casos que ve, le dijo: ‘es rarísimo que te rompas el talón, nadie se rompe el talón’. También se lastimó mucho la mano y anda con muletas”, detalló Camil. Actualmente, el también político y actor se encuentra en proceso de recuperación.

Durante la entrevista, Issabela Camil también defendió a su esposo frente a las críticas que ha recibido por su estilo personal, como pintarse las uñas o usar falda, algo que fue cuestionado por la periodista Maxine Woodside.

Sí, no tengo tema… hasta eso fue tema de conversación, porque se pintó las uñas”, comentó Camil con tranquilidad.

La actriz respaldó la seguridad de Mayer en su identidad y señaló que su esposo no presta atención a las críticas. “A mí sí me gustan los hombres que se cuidan. Además, les juro por mis hijas que amo y adoro, que le vale [la crítica]. Está tan claro quién es él consigo mismo, lo que hace, que dice: ‘no me van a tumbar’”, enfatizó.

Issabela Camil concluyó subrayando la fortaleza emocional de Sergio Mayer y su seguridad en sus decisiones, tanto personales como profesionales. Mientras tanto, Mayer se centra en su recuperación tras este aparatoso accidente que puso una pausa a sus actividades habituales.

Fuente: Tribuna