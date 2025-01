Laura Bozzo arremete contra Maripily Rivera tras ataques por su apoyo a Poncho de Nigris

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, recientemente volvió a dejar su lado aguerrido al arremeter en contra de Maripily Rivera, cuando esta la tachó de ser una "colgada" y atacarla por apoyar los comentarios del actor e influencer regiomontano, Poncho de Nigris, en su tan intensa pelea en Telemundo. El también cantante afirmó que la boricua parecía un "gorila con testosterona".

Después del pleito que protagonizaron Poncho y Maripily en vivo de Hoy Día, tras los comentarios del regiomontano con respecto a que la influencer parecía "hombre", Bozzo se pronunció al respecto dándole la razón al actor en este caso, afirmando que no por ser activista contra el machismo se va a dejar llevar y no ver en claro que Rivera también agredió y no puede pedir respeto si no da lo mismo: "Años luchando por los derechos de la mujer, les consta, pero eso no significa que ahora vamos a abusar, porqué respetos guardan respetos, y deben venir de ambos lados".

Como era de esperarse, la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, en Telemundo, se pronunció y declaró que tanto Bozzo como todos aquellos que han impartido una opinión sobre su intensa pelea con el intérprete de La Cobra, son todos aquellos que se quieren colgar de su fama y realmente no estaban entendiendo el trasfondo de la situación, ya que ella sí se sintió agredida y que de haberse tratado de un hombre contra hombre, el que se defendiera no sería problema.

Ante esto, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy dejó en claro que ella no necesita colgarse de ningún tema y menos de una persona que nadie conoce, ya que ella tiene una extensa trayectoria que la ha llevado a lugares que ha nadie más, haciéndola una artista mundial: "¿Ustedes la conocen? No, ¿Yo la conozco? No. Yo cómo me voy a colgar de alguien que no sé ni quién es. Sé que fue ganadora de ‘La casa de los famosos’, pero, ¿cuál es su trayectoria? Yo soy Laura de América, donde yo piso, pocos pisan. A mí me conoce todo el mundo".

Finalmente, mencionó que si habló de su pelea con el esposo de Marcela Mistral, fue porque le pidieron una opinión y ella concordó sobre el hecho de que Wendy Guevara podría ganarle sin problemas, pero que también la apoyó a ella cuando alzó la voz ante los insultos machistas por parte de Poncho: "Le respondo, simplemente, que a mí me consultaron, por eso di mi opinión. Los defendí a los dos porque Poncho es mi amigo. En todo caso, estoy acostumbrada a que la gente se cuelgue de mí. Yo no me cuelgo de nadie y menos de ella".

Fuente: Tribuna del Yaqui