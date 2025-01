"Le cayó mal": Exconductor 'Hoy' revela que Daniel Bisogno enfrenta una trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido exconductor del programa Hoy y excolumnista, Álex Kaffie, recientemente se mostró muy preocupado por el delicado estado de salud del polémico presentador mexicano, Daniel Bisogno, ya que acaba de asegurar que este enfrenta una trágica notica que le afectaría bastante en su situación tras su trasplante de hígado, señalando que le han confirmado que la situación "le cayó mal".

Hace un par de días, Alex Bisogno, hermano de Daniel, mediante su cuenta de Instagram compartió que ya no formaría parte del programa Al Extremo: "Los 3 años más extremos de mi vida llegan a su fin". Tras esta situación, el más conocido de los hermanos Bisogno se pronunció orgulloso de TV Azteca y de su hermano, asegurando que este cambio de seguro era porque viene más éxito y oportunidades: "Seguro viene lo mejor de todo. Así son los sueños en nuestra querida empresa".

Pese al optimismo que presentó en redes sociales el conductor de Ventaneando, en el canal de YouTube del expresentador de Sale el Sol aseguró que en realidad estaba muy afligido y se sentía preocupado por el futuro de su hermano, por lo cual se encuentra muy mal de ánimo y esto le está afectando en su salud que ya es delicada: "No es bueno este tipo de noticias para la salud porque pues se bajan las defensas y para un estado de salud como el de Daniel que es tan endeble, su vulnerabilidad y entonces le cayó muy pero muy mal esta noticia".

Alex sale de Al Extremo y Daniel reacciona. Instagram @alexbisogno

Según el denominado 'Villano de los Espectáculo', para Daniel no hay nada más importante que su hija y sus hermanos, por lo que al saber que Alex ya no sería compañero de Vanessa Claudio y básicamente está desempleado le ha dado un gran pesar, ya que siente que si estuviera presente en la empresa esto no pasaría: "Sí es un pesar y más para Daniel porque al final del día su posición dentro de la empresa cuando tenía salud era muy buena donde quizá él sí podía tener voz y voto de quien quitar y quién poner dentro y fuera de la empresa".

Finalmente, declaró que el actor de Lagunilla, Mi Barrio, debido a su incapacidad y la negativa a que no regrese a los foros, es muy estresante y ha ocasionado que pierda peso en las decisiones de la empresa, por lo que se encontraría devastado y en una encrucijada sobre seguir cuidándose o ir a establecer orden para ayudar a su hermano: "Ahora lo ponen en esta posición donde ya no pueda quizá pedir que a su hermano le regresen el trabajo y pues le pone en aprietos y seguramente es que es muy triste. Ojalá y esta noticia no le afecte al hígado y a todo su sistema".

Fuente: Tribuna del Yaqui