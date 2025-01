¿Luto en Televisa? Fallece actor de forma repentina a los 32 años; nadie sabe de qué murió

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo, en especial de la televisión, de nueva cuenta se encuentra vestido de luto ya que este martes 8 de enero se confirmó la repentina muerte de un famoso actor que apenas tenía 32 años. ¿Luto en Televisa? No, se trata de una estrella internacional, Keller Fornes, quien es reconocido por su participación en la exitosa serie de acción The Walking Dead.

El intérprete originario de Texas, Estados Unidos, habría muerto desde el pasado 19 de diciembre de 2024, pero fue hasta inicios de este 2025 que se compartió la noticia de su fallecimiento, según información del portal People. Keller, quien también fue estrella del programa County Rescue, habría perdido la vida en Eastland, Texas, sin embargo, hasta el momento nadie sabe la causa de su repentina muerte.

Murió el actor Keller Fornes a los 32 años

La cadena Great American Media usó sus redes sociales para hablar sobre el repentino fallecimiento de Fornes y resaltando su enorme talento: "Nosotros en Great American Media estamos profundamente entristecidos por la muerte de Keller Fornes. Fue una persona especial y talento como actor, escritor y director, así como cantante y músico", señalaron. Asimismo, enviaron un mensaje de cariño para los seres queridos del intérprete.

Su energía y entusiasmo levantaron todo con lo que trabajó aquí en Great American Media y el elenco y equipo de County Rescue. Nuestras oraciones están con su familia y todos los que tocó".

Fornes era originario de Lubbock, Texas, y nació en abril de 2022. Además de ser actor, también fue guionista y director, por lo que en 2022 fue galardonado con el premio del Top Shorts Film Festival por Mejor Montaje por la película The Game. Otras de las producciones en las que participó fueron Found, Somnium, Origin, Dating a Killer, Beast Beast, Pain Killers, Anney in the City y #SLUT.

En The Walking Dead, serie que transmitió Televisa por años en Canal 5, Keller Fornes participó en el episodio titulado Outpost 22, en la temporada 11, dando vida a un soldado de la torre. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna