Maryfer Centeno vuelve a ser tendencia en X y fans la humillan: "No tienes apoyo"

Ciudad de México.- La colaboradora de Hoy, Maryfer Centeno no parece haber comenzado su 2025 con el pie derecho, ¿la razón? La famosa se encuentra enfrascada en una batalla legal con el también influencer ‘Mr. Doctor’, luego de que éste la tachara de “charlatana” en uno de sus videos, por recomendar hacer planas con tinta azul para bajar de peso, entre otras cosas que el famoso no consideró razonables, por otro lado, el creador de contenido expresó que la grafología no era una ciencia como la experta en lenguaje corporal se empeña en recalcar.

Esta situación no tardó en saltar a redes sociales, donde el público comenzó a hablar del tema, expresando en su mayoría el apoyo a ‘Mr. Doctor’, en lugar de a Centeno, por lo que fue grande la sorpresa de la audiencia que sigue el caso, cuando apareció un hashtag en el que se emite el apoyo a la grafóloga, el cual reza #MaryFerNoEstasSola, algo que llamó poderosamente la atención de los habitantes de X (red social antes conocida como Twitter).

Si bien, dicha tendencia no suele mantenerse de manera constante, sí que llega a aparecer de vez en cuando, un ejemplo de ello ocurrió durante la jornada del pasado martes 7 de enero, cuando se pudo ver de nueva cuenta; sin embargo, los usuarios de la mencionada red social, decidieron tomar el asunto por su propia mano y compartir el mencionado hashtag, aunque para hundir a la grafóloga, así como lo lees.

Resulta ser que la gente no se tentó el corazón para enviar mensajes en los que dejaban en claro que Maryfer habría comprado la tendencia: “Están haciendo mie… a la loca de Maryfer en su propio hashtag”, “#MaryFerNoEstasSola porque representa toda la corrupción y privilegios de este país”, “#MaryFerNoEstasSola estás con tus bots en una tendencia fallida, sin apoyo de gente real, sin likes, sin compartidas y la gente reportando a tus posts artificiales”, fueron algunos de los comentarios de la gente.

Cabe destacar que, hasta el momento, Maryfer Centeno no ha emitido ningún comentario con respecto a las declaraciones de los usuarios de X, aunque sí lanzó una indirecta para ‘Mr. Doctor’ hace un par de días a través de su cuenta de Twitter, donde declaró: “La desobediencia reiterada de las órdenes de un juez implica el delito de desacato”, como referencia a que el influencer estaría cayendo en insurrección por continuar hablando de ella.

Fuentes: Tribuna