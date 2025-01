Muere exconductora de 'Hoy' por cáncer terminal y su hijo da triste noticia en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- En el año 2023 el mundo del espectáculo se vistió de luto debido al fallecimiento de una querida conductora, quien trabajó décadas en Televisa y hasta formó parte del programa Hoy. A un año y medio de la lamentable partida, su único hijo con vida reaparece en el programa Ventaneando y comparte triste noticia. Se trata de Jorge 'Coco' Levy, hijo de la fallecida presentadora Talina Fernández que murió en junio de 2023.

El heredero de la 'Dama del Buen Decir', quien murió por cáncer terminal en la sangre, compartió al vespertino de Pati Chapoy que mantiene la esperanza de que en este 2025 puedan finiquitar los trámites de las respectivas sucesiones testamentarias que dejaron tanto su hermana Mariana Levy, como su madre. El productor de cine compartió que los trámites aún no se han podido concretar, pues la inesperada muerte de su hermano, Pato Levy, vino a retrasar más las cosas.

Y siguiendo con los temas tristes, el artista de 57 años reveló que recientemente recibió asistencia médica debido a una complicación que lo aqueja, aunque aclaró que no fue nada de gravedad. El extrabajador de Televisa Cine explicó que sufre una rara afección en la sangre que lo lleva al hospital cada cierto tiempo:

Yo produzco mucha sangre, mucha, o sea, más de la que tiene que tener un humano, entonces cada uno o dos años, me hacen un tratamiento en el cual me hacen sangrías de una manera especial, en un hospital, y entonces me vuelve el color, se diluye un poquito mi sangre y todo camina perfecto", detalló.