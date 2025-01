Niurka Marcos revela en 'VLA' si está en contra de Laura Salazar, novia de Romina Marcos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante cubana, Niurka Marcos, recientemente se sinceró sobre los rumores de que no aprobaría la relación de su hija, Romina Marcos, con la doctora y creadora de contenido, Laura Salazar, por lo que en una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, reveló si es verdad que está en contra de su novia. Se dice que la vedette no apoyaría el romance por irse en contra de Mr. Doctor.

Hace varios días, Romina, la hija de la reconocida actriz y vedette de origen cubano, sorprendió al anunciar que dio un paso significativo en su vida personal y decidió iniciar un romance con la médica y activista que también se dedica a la creación de contenido en redes sociales. A pesar de que algunos internautas especularon que la vedette cubana no estaría muy contenta con el perfil de su nueva nuera, dado que sería amiga de una de sus máximas enemigas en el medio artístico: Maryfer Centeno, Niurka rompió el silencio.

La actriz de melodramas como Fuego en la Sangre, en una entrevista para Venga la Alegría, aclaró su postura ante el noviazgo de su descendiente, asegurando que ella jamás va a estar en contra de las decisiones de ninguno de sus hijos, porque los crío con libertad: "No lo tomé de ninguna forma, que, de la natural, o sea, no era como que yo te dijera: 'ya lo veía venir', pero le dije a Romi: 'No me sorprende para nada, disfrútate, y disfrutadlo'".

En este sentido, la actriz de Salomé y La Fea Más Bella, señaló que mantiene una excelente comunicación con sus vástagos, por lo que ellos tienen la libertad de contarle cualquier situación de su vida: "Mis hijos están listos para informarme a mí lo que sea, o sea, me dijo: 'mamá, te tengo una sorpresa', le dije: 'cuenta', por WhatsApp, 'tengo novia', y le puse el emoji mío de: 'jajaja', y entonces me dijo: 'gracias mamá, te amo, es bien linda', y me mandó una foto, porque obvio, Laura es muy bella".

Antes de culminar la entrevista para el matutino de TV Azteca, la mujer que en su momento protagonizó la obra Aventurera, respondió a las críticas que ha recibido Romina por gritar a los cuatro vientos su amorío con una mujer: "Lo que opina la gente, ¿qué le digo?, nada, sigan hablando porque eso quiere decir que somos importantes y no pasamos desapercibidos, y que los que no, o los que sí, aprendan de los hue... que tuvo mi hija de valerle mad... la opinión pública, y de decir públicamente: 'esto es lo que estoy viviendo ahorita, so what, si te gusta bien, si no, lo voy a vivir, quieras o no, lo critiques o no, de todas formas, lo voy a vivir'".

Fuente: Tribuna del Yaqui