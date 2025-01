Príncipe Harry, de luto: Meghan Markle sufre inesperada muerte y comparte FOTOS familiares

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Desgraciadamente, el Príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, hace un par de horas se han vestido de un muy triste luto, debido a que hace poco anunciaron que la antigua royal sufrió la inesperada muerte de la que fue su "mejor amigo", Guy, el perro de raza beagle que adoptó hace más de nueve años y con el que vivó en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y una vez más en el país norteamericano tras el Megxit.

Corría el año del 2015 cuando la actriz de Suits visitó un refugio para perros en Kentucky, sin imaginarse que su vida cambiaría por completo al caer enamorada por primera vez de esa manera, pues en su momento, declaró que al ver al pequeño Beagle simplemente se abalanzó sobre él y ya no pudo soltarlo, por lo que lo adoptó oficialmente y lo tuvo con ella, cuidándolo en su larga enfermedad poco antes de casarse en el 2018.

La duquesa de Sussex no reveló que fue lo que le arrebató la vida a su amado "mejor amigo", como ella lo llamaba, pero sí compartió un emotivo mensaje en el que declara que ha llorado como nunca antes desde que el can perdió la vida hace unas cuantas horas: "He llorado demasiadas lágrimas para contarlas, el tipo de lágrimas que te hacen meterte en la ducha con la esperanza absurda de que el agua corriente en tu cara de alguna manera te haga no sentirlas, o fingir que no están allí. Pero lo son. Y eso está bien también".

Meghan anuncia muerte de su mejor amigo. Instagram @hola_mx

La nuera del Rey Carlos III y Harry compartieron en su página una serie de fotografías inéditas familiares al lado del pequeño Guy, en la que se puede ver como el can pasea siendo guiado por el primogénito de la pareja, Archie, también en un día de campo al lado de los otros perros que Harry y Meghan adoptaron, y la pequeña Lilibeth Diana, además de otra en la que el beagle estaba entre los brazos de la exroyal y detrás de ellos estaba el hijo de Lady Di.

Finalmente, en sus últimas palabras de despedida, Meghan le agradeció que por casi una década fuera su compañero leal y que le diera tanto amor, afirmando que llenó muchos vacíos en su vida que ni él mismo pudiera imaginarse porque le dio un sentido especial a cada momento que pasaron juntos, demostrando la importante que era para ella: "Gracias por tantos años de amor incondicional, mi dulce Guy, llenaste mi vida de maneras que nunca sabrás".

Meghan comparte momentos familiares con Guy. Instagram @hola_mx

Fuente: Tribuna del Yaqui