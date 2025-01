Tenía cáncer terminal: César Bono sufre repentino fallecimiento y llena de luto a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido histrión mexicano, César Bono, llenó de luto a los televidentes y a sus fans debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy luego de sufrir una repentina y dolorosa muerte. Resulta que el reconocido primer actor dio una entrevista al matutino de Televisa en la que habló sobre el inesperado fallecimiento de la cantante Dulce, quien era su amiga y quien dejó de existir apenas el pasado 25 de diciembre.

Como se sabe, la también actriz mexicana murió al poco tiempo de ser diagnosticada con un avanzado cáncer de pulmón y luego de que meses atrás le extirparan un riñón porque tenía un tumor. En entrevista con Hoy, el histrión recordó que él conocía a Dulce desde que llegó a la capital procedente de su natal Tamaulipas: "Ella llegó a México trabajando con un cuarteto que se llamaba Toby y el club de sus amigas y yo ahí la conocí".

Asimismo, don César se adjudicó ser uno de los primeros que descubrió el talento de la intérprete de canciones como Tu muñeca. Cuando los reporteros le mencionaron que José José habría sido el primero en confiar en Dulce, Bono bromeó: "Con una chi..., ahí la descubrí yo... no, yo trabajaba en discos pero yo no la descubrí". Además, le pidieron que enviara un mensaje a su hija, Romina Mircoli, que no la está pasando nada bien por toda la controversia que hay a su alrededor.

Quise mucho a su madre", dijo el intérprete.

César Bono habló de la repentina muerte de Dulce

El protagonista de la obra Defendiendo al Cavernícola además contó algunos secretos de la fallecida cantante y recordó el controversial romance que mantuvo con el histrión Gonzalo Vega (qepd): "Si saben quién fue su primer marido, Gonzalo Vega... y ¿saben qué dijo Dulce, con toda la razón del mundo, cuando lo vio? dijo 'este es un príncipe', ¿sí saben cómo era Gonzalo de cuerpo?", declaró don César.

Tras escuchar las declaraciones de Bono, la conductora Martha Figueroa habló sobre el motivo por el que Dulce y Vega habrían terminado su relación: "Tronaron, dicho por Dulce, porque cada uno decía 'yo quiero hacer esto con mi vida, yo esto', estaban en un momento muy bueno de las carreras". Por su parte, el reportero Sebastián Reséndiz recordó que Dulce tuvo grandes diferencias con las hijas de Gonzalo, Zuria y Marimar, por lo que contó de su relación.

Le encantaba tirar zarpazos a mi Dulce, hubo un dime y direte con una hija de Gonzalo Vega, ellas con todo mundo se enojan y son de mecha corta", declaró el informador.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy