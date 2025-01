Terrible: Jessica Alba y Cash Warren anuncian su divorcio tras 17 años de matrimonio

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La actriz y empresaria Jessica Alba, conocida por sus papeles en películas como The Fantastic Four y su exitoso emprendimiento The Honest Company, y su esposo, el productor Cash Warren, han anunciado su separación tras 17 años de matrimonio. La noticia ha sorprendido al mundo del espectáculo, ya que la pareja era considerada un ejemplo de estabilidad y felicidad. Actualmente, ambos están trabajando en los documentos legales para formalizar el divorcio.

Jessica y Cash se conocieron en 2004 durante el rodaje de The Fantastic Four, donde Alba interpretó a Sue Storm y Warren trabajaba como asistente de producción. Su romance floreció rápidamente, y en mayo de 2008 contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en Los Ángeles. En ese momento, Jessica estaba embarazada de su primera hija, Honor, quien ahora tiene 16 años. La pareja también tiene otros dos hijos, Haven, de 13 años, y Hayes, de 6.

A lo largo de su relación, Jessica habló en múltiples ocasiones sobre la conexión y el apoyo mutuo que compartían. En una entrevista de 2011, declaró: “Cada vez que dudo de mí misma, él está ahí para recordarme que puedo lograrlo. No sé qué haría sin él”. Sin embargo, con el paso de los años, la actriz fue más abierta acerca de los desafíos en su matrimonio, reconociendo en 2021 que, como muchas parejas, enfrentaban dificultades para equilibrar las responsabilidades familiares y su relación.

En una conversación en 2021, Jessica describió cómo la dinámica familiar afectaba su relación: “Cuando tienes hijos, te conviertes en compañeros de cuarto. Cumples responsabilidades y a veces olvidas considerar los sentimientos del otro como lo harías con un amigo o colega”.

A pesar de sus esfuerzos, la pareja decidió tomar caminos separados. Fuentes cercanas aseguran que el divorcio será amigable, priorizando el bienestar emocional de sus tres hijos. Ambos han expresado su intención de mantener una relación cordial para seguir criando a sus hijos en un entorno de amor y apoyo.

Dado el éxito profesional de ambos, el proceso de divorcio incluye negociaciones relacionadas con la división de bienes y la custodia compartida. Jessica, además de su carrera en Hollywood, es fundadora de The Honest Company, una empresa valorada en más de mil millones de dólares. Por su parte, Cash Warren ha cosechado éxitos como productor y empresario, siendo cofundador de The Pair of Thieves, una marca de ropa interior y ropa casual.

El anuncio ha generado una mezcla de tristeza y comprensión entre fans y colegas. La pareja, que fue un símbolo de amor y resiliencia en Hollywood, ahora busca un nuevo comienzo en sus vidas individuales.

Jessica Alba y Cash Warren han demostrado a lo largo de los años que el respeto y la familia son sus mayores prioridades, y aunque esta etapa marque el fin de su matrimonio, ambos buscan construir un futuro lleno de bienestar para ellos y sus hijos.

Fuente: Tribuna