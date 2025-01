Tras perder sus ahorros, actor de Televisa sufre repentina muerte e impacta mensaje de despedida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido actor y comediante, Rafael Inclán, dejó en shock a todo Televisa luego de sufrir una repentina muerte y dejar un frío mensaje de despedida. Y es que tras generar controversia con los comentarios que hizo durante el funeral de doña Silvia Pinal, ahora el histrión mexicano generó controversia por la forma en la que se pronunció sobre el deceso de la cantante Dulce a los 69 años de edad.

Después que la noticia conmocionara al mundo del espectáculo, ya que la intérprete tamaulipeca falleció de forma repentina en pleno 25 de diciembre, Inclán ventiló ante la prensa que nunca fueron buenos amigos. El intérprete del cine de picardía mexicana reconoció el gran talento de quien fuera su compañera en la obra Perfume de Gardenia, pero dejó claro que nunca existió proximidad entre ellos.

Muy triste porque… Nunca fui su amigo, nunca fuimos amigos", expresó contundente.

No obstante, don Rafael explicó que sí siente dolor de saber que grandes artistas dejan este mundo: "La admiro como artista, como cantante y estuvimos juntos en el teatro. De pronto no lo crees, estuvimos ahí, la oía en mi camerino cantar, pocas voces como la de Dulce, pero nunca tuvimos una cercanía de amistad, pero se siente igual que se vayan los compañeros. Que en paz descanse".

Rafael Inclán desmintió amistad con Dulce

A raíz de los conflictos que se han suscitado por la herencia tras la defunción de varias figuras del medio del espectáculo, Inclán fue cuestionado sobre si él ya alistó su muerte. Sin embargo, el histrión de 83 años se mostró molesto ante la idea de realizar cualquier trámite relacionado con su fallecimiento. "Todos, no la tenemos preparada… No, no… ¡De pend... me preparo para morirme!... Que me muera y ya... No te puedes preparar mentalmente, teniendo mi edad…".

Tras mostrar su enfado, el actor no quiso contar si ya tiene listo su testamento, aunque él ha mismo ha declarado que no tiene nada qué heredar pues se quedó sin ahorros: "Legalmente, no sé, ¿también te meten preso ya muerto?… Es mi vida privada y bye, y perdón". Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Inclán provoca controversia con sus declaraciones tras la partida de un famoso, pues durante el funeral de la actriz Silvia Pinal, destacó que, a pesar del gran talento de la madre de Alejandra Guzmán, no era una colega agradable.

Las últimas imágenes que vi de la señora la vi muy reducida físicamente, por lógica. Pues toda su vida de trayectoria, un elemento muy importante en la vida nacional. Manejó todos los géneros. Fue presentadora, actriz, vedette. Como compañera, una mujer no bonita, pero muy atractiva. Qué bueno que le harán homenaje", dijo Rafael en aquel momento.

