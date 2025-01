Tras revelar tumor en el pecho, Ninel Conde anuncia su retiro de Televisa y los escenarios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Ninel Conde, sigue causando conmoción entre sus millones de fans, debido a que en medio de críticas y de revelar tumor en el pecho, recientemente ha realizado un en vivo en sus redes sociales, donde anunció su retiro definitivo del mundo del espectáculo, lo que significa que le dirá adiós a las novelas de Televisa y también a los escenarios en un futuro cercano.

Con tan solo 19 años de edad, Conde en el año de 1995 debutó en el mundo del entretenimiento al concursar y ganar Señorita Estado de México, tras lo que se preparó para ser artista, trabajando en melodramas como Luz Clarita, Rebelde, Fuego en la Sangre y muchos otros más. Pero, además de su faceta de actriz, la mexicana también se hizo de un nombre en la música, siendo El Bombón Asesino uno de sus más exitosos y reconocidos temas.

Actualmente, Conde se encuentra enfocada en la música, pero eso no impida que lo mezcle con proyectos en TV, como ¿Quién Es La Máscara?, Sin embargo, pese a que la histrionista busca dar de que hablar por su carrera, últimamente se ha visto envuelta en escándalos por las críticas a sus arreglos estéticos, lo que se revela de ella en el libro Emma y las Otras Señoras del Narco, además de que recientemente reveló que tiene una bolita en su pecho que debe analizarse para descubrir si es benigna o tiene cáncer, y operarse.

Tengo como una pequeña bolita que es benigna, me hice la mamografía y todo, y lo que me recomendaron es que fuera con cirujano plástico a que me checara qué es la bolita que tengo ahí, y pues bueno, en una de esas, ya estando ahí, pues que suceda lo que tenga qué suceder", explicó.

Tal parece que por todo esto, la reconocida actriz de El Señor de los Cielos está lista para tomarse un respiro de la vida pública, o al menos así lo hizo saber en un en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, que fue grabado y replicado en el programa Hoy, donde confiesa que ya está preparando este 2025 el apurarse en cuestiones de su carrera artística y acomodar su agenda para poder retirarse tras 30 años en el medio.

Conde dejó en claro que su retiro no será de manera inmediata, sino que en realidad este 2025 va a dejar concretados proyectos y hará una acomodo en su agenda, para poder trabajar lo más que pueda, y así, en un futuro cercano, más no inmediato, poder despedirse de la TV y los escenarios: "Uno de mis objetivos es meterle el acelerador en toda la parte artística para que dentro de un tiempo razonable, no muy largo pero tampoco inmediatamente, poder anunciar mi retiro de los escenarios pero todavía no, nos faltan muchas cosa por hacer".

Fuente: Tribuna del Yaqui