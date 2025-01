Yurem arma romántica propuesta de matrimonio y es rechazado en pleno concierto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Corría el año 2007, cuando el Canal de las Estrellas estrenó un reality show conocido como Buscando a Timbiriche: La Nueva Banda, seguía una línea similar a la ya vista en La Academia, solo que en lugar de lanzar solistas, esta producción estaba buscando a todo un grupo. Uno de los participantes que más destacó fue Yurem Rojas, esto gracias a su personalidad desenfadada y divertida.

Es bajo este contexto que Yurem logró quedarse en la banda y aunque la agrupación no triunfó como se esperaba que ocurriera, el famoso continuó en el mundo del espectáculo, motivo por el que a la fecha es muy conocido por diversos sectores del público y aún continúa dando conciertos, tal y como lo hizo recientemente junto a la cantante Tay Rodzel, a quien le propuso matrimonio en frente de miles de sus fanáticos.

Todo ocurrió mientras ambos se encontraban interpretando el tema Dos Enamorados, canción que originalmente era interpretada por Dulce María y Christian Chávez, en RBD. En determinado momento, Yurem se arrodilla en frente de su compañera y abre una pequeña caja, para luego mostrarle un anillo. Tal parece que los nervios lograron vencer al intérprete que terminó por tirar la sortija, provocando risas entre los presentes.

Yurem es rechazado en pleno concierto

Rodzel levantó el anillo y, mientras movía la cabeza en señal de negación, le entregó el pequeño objeto a Yurem. Como era de esperarse, el momento quedó captado en los celulares de todos los presentes y no tardó en dar el salto a redes sociales, donde los comentarios no se hicieron esperar: “Díganme que es broma, si fuera real pobre Yurem, lo mega bateó”, “¿Es en serio o era broma?”, “Ojalá sea broma, corre de ahí, Yurem”, Sino lo quieres para esposo, no le hagas perder el tiempo y déjalo”, “Se lo besuquea y no quiere matrimonio, Yurem te envidio”.

Yurem hace romántica propuesta de matrimonio y es rechazado

Por su parte, Tay Rodzel reaccionó ante lo ocurrido a través de su cuenta de TikTok, donde contó: “Yo no podía cantar de la risa, me puse nerviosa. No me lo esperaba. No saben lo difícil que es controlar un ataque de risa mientras cantas”, señaló. Cabe señalar que se desconoce si Yurem realmente hizo la propuesta de matrimonio en serio, puesto es bien sabido que ambos suelen jugarse bromas pesadas. Tampoco se sabe si, en realidad hay una relación entre estos dos cantantes.

