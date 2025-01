Acabó desfigurado: Tras retiro de Televisa, villano reaparece en 'Hoy' y ruega por trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido villano de las telenovelas, quien años atrás acabó desfigurado para un exitoso proyecto y que permaneció varios años retirado de Televisa, sorprendió a sus miles de seguidores debido a que la mañana de este miércoles 8 de enero reapareció en el programa Hoy y reveló que está buscando trabajo, por lo que le rogó a los productores que lo contraten.

Se trata de Manuel Landeta, quien debutó en la televisora de San Ángel en 1984 cuando realizó el melodrama La pasión de Isabela, y luego le siguieron otros como Rubí, Teresa, Destilando Amor, Fuego en la sangre y Mi marido tiene familia. Sin duda alguna su personaje más entrañable en la televisión ha sido Teobaldo, en la novela Corazón Indomable, donde interpretó a un hombre con el rostro deforme, que al final de la historia se somete a cirugías que lo hacen lucir irreconocible.

Este miércoles, el padre de Imanol Landeta apareció en la pantalla del Canal de Las Estrellas a través de una entrevista exclusiva con el programa Hoy donde en primer lugar habló sobre su duradero matrimonio con Angelina Martí: "Ya cumplimos 41 años juntos, ya es un rato ¿no?". Sobre cuál es el secreto para mantener una relación estable en esta época, Landeta apuntó: "Cada día es la celebración de la vida y tomarse la mano, darnos un beso, estar viendo la televisión tomados de la mano, hemos procurado no perder ese ánimo que existe al principio".

Asimismo, reflexionó sobre los cambios a los que él y su esposa se han tenido que enfrentar: "El amor de pareja en general va evolucionando como uno mismo va cambiando". Luego los reporteros de Hoy le preguntaron sobre porqué estuvo alejado de Las Estrellas varios años, ya que su última novela fue en 2021 y se trató de Contigo sí. Sobre si había enfrentado alguna enfermedad, el histrión de 66 años aclaró:

No, ningún problema de salud, de repente te achacan mil cosas pero todo ha sido porque no se daban las cosas o yo estaba muy encerrado, estoy de hecho viviendo fuera, por eso parece que hay ausencia".

No obstante, Manuel aseguró que este 2025 su mayor deseo es volver a actuar en los melodramas, por lo cual hizo un llamado a los productores para que le den trabajo interpretando a cualquier personaje: "Aún no hay nada pero me encantaría por supuesto, no de villano, hasta de árbol uno, a mí me gusta trabajar y gozo inmensamente mi trabajo", manifestó el querido actor.

