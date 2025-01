Ana Martín sufre terrible accidente en grabaciones de Televisa; filtran en 'Hoy' si estado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz, Ana Martín, recientemente ha despertado la preocupación de sus colegas y sus fans al revelarse que sufrió un terrible accidente mientras que estaba en medio de sus grabaciones para novela en la que trabaja desde hace un par de meses en Televisa. La propia estrella de TV ha reaparecido para confirmar las filtraciones de su estado de salud, dando unos cuantos detalles.

El pasado 7 de enero del año en curso se confirmó que la reconocida primera actriz sufrió un accidente mientras que estaba grabando escenas de su nuevo melodrama, Amar: Dónde el Amor Teje sus Redes. Según los informes, Ana estaba en una de las locaciones que han usado a lo largo de este proyecto, despertando los rumores de que estaría muy herida después de este desafortunado incidente.

Ante estos rumores, Ana brindó una entrevista por videollamada al periodista Carlo Uriel, quien mediante su cuenta de X, antes conocido como Twitter, en el que pidió a sus fans y a todos los medios de comunicación que no se preocuparan, que ella no estaba gravemente herida: "Me caí, era en piedras y como mis zapatos son planos, me resbalé y me caí. No pasó nada, ya estoy en casa. Mañana llego a mi llamado, estoy bien. Ya no hicimos la escena, no por la caída, sino por la luz. No tengo nada. Gracias por preocuparse, pero no pasó nada".

Ahora, este 9 de enero, apareció ante las pantallas del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, en el que explicó que todo fue cuando iba a dar la cachetada que tocaba en la escena, estando en un terreno irregular, por lo que se fue de lado, asegurando que David Zepeda llegó a su rescate y le dio los primeros auxilios para asegurarse que estaba bien: "Llegó mi primer auxilio, fue David Zepeda, todos corrieron a ayudarme, pero como David ya tiene antecedentes ante estas cosas me decía: 'A ver mi niña, levanta la pierna para acá, y levanta allá'".

Ante esto, declaró que sí tuvo una pequeña lesión en su pierna, pero que no era nada grave, sino que fue por como se le dobló al perder el equilibrio y como es que cayó al suelo, pero declaró que ya está lista para seguir trabajando sin problema alguno y si no muestra su rodilla es por pena: "Sí se me bailó la pierna, pero no es nada grave. Tengo hinchada la pierna, no se la enseñó porque me da pena enseñar la rodilla".

Finalmente, mencionó que Nacho Sada, el productor detrás de la novela, le dijo que se tomara el día, pero ella se negó ya que estaba en perfecto estado, además de que quiso agradecer las muestras de afecto que ha recibido de los fans y reporteros que se enteraron, resistiendo las lágrimas al emocionarse por ello. Tratando de aliviar la emoción bromeó con la frase: "Mala hierba nunca muerte. Nada más fue un zapotazo".

Fuente: Tribuna del Yaqui