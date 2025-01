Cazzu presume tierna FOTO de Inti y fans se lanzan contra Nodal: "Este no tiene corazón"

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Desde el pasado mes de mayo, el cantante del regional mexicano, Christian Nodal, no ha hecho más que estar en el ojo de la polémica después de que confirmó el final de su relación con la rapera argentina, Cazzu, el problema es que la artista acababa de dar a luz a su hija Inti, embarazo que, según informan, fue bastante complejo, al grado en el que se llegó a temer por la vida de madre e hija.

Inicialmente, se creyó que los famosos habían terminado su vinculo amoroso debido a diferencias irreconciliables; sin embargo, apenas unas semanas después, se descubrió que Nodal había comenzado una relación con la cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, lo cual provocó la furia de los habitantes de Argentina y también entre los paisanos del sonorense, quienes no dejaban de enviar mensajes de desaprobación a la recién formada pareja.

Es bajo este contexto que Cazzu decidió mantenerse lejos de la polémica y optó por enfocarse de lleno en su pequeña, a quien regularmente se le observaba llevar a las grabaciones de su nuevo disco, entre otras cosas. Como algunos ya sabrán, hace unos días la denominada ‘Nena Trampa’ lanzó una canción en la que habló, como nunca, sobre su truene con Christian Nodal, lo que generó aún más empatía por la trapera.

Pero no es solo eso, ya que, durante la jornada de ayer, la cantante compartió una fotografía en la que se podían apreciar las piernitas de Inti, quien aparentemente se encontraba jugando a la ‘comidita’. Como era de esperarse, la publicación recibió una gran recepción por parte del público, quienes no pararon de dejar mensajes con emojis de corazón o con palabras de ternura para la pequeña: “Bebita hermosa… le trajo muchas bendiciones a Cazzu”, “Hermosa princesa, Inti”, “Esas piernitas”, entre otras cosas.

En contraste, hace dos semanas, Nodal realizó su última publicación con una recopilación de sus últimos conciertos de este año; sin embargo, la gente no lo recibió del todo bien, puesto no dejaron de recordarle que había abandonado a su hija: “Representas a los mexicanos que abandonan a sus hijos”, “Este no tiene corazón”, “No eres bienvenido en Chile así que pasa de largo”, “¿Y tu hija?, ¿por qué en el collage del 2024 no aparece?, ¡qué decepción!”, señalaron algunos.

