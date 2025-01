Conductora de Televisa confiesa en 'Netas Divinas' que se divorció; su esposo la violentaba

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que durante el más reciente programa de Netas Divinas las conductoras y sus invitadas sorprendieron al público haciendo fuertes revelaciones. Pero sin duda alguna querida una presentadora dejó en shock a los televidentes luego de confesar que se había divorciado porque sufrió violencia en su matrimonio.

Se trata de la famosa periodista Danielle Dithurbide, quien estaba de invitada en la emisión del Canal Unicable y quien ha enfrentado dos divorcios en el pasado, aunque desde hace unos años mantiene una relación estable con Jorge García, padre de su única hija. Frente a las cámaras de Netas Divinas, la conductora del Canal de Las Estrellas recordó con pesar el tormento que vivió en el pasado por culpa de una expareja:

Ya conozco mi límite, muchas y muchos se van a sentir identificados, pero yo tuve un matrimonio muy tormentoso, muy feo, y ahora, fuera de él y habiéndolo trabajado mucho, conmigo y con terapia, me doy cuenta que me aferré a algo que no era", dijo.