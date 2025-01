Cristina Porta rechaza entrar a 'LCDLF All Stars' y exhibe los secretos de todo Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la polémica actriz y presentadora española, Cristina Porta, recientemente realizó un en vivo en su cuenta de Instagram, donde confirmó que ha rechazado entrar a La Casa de los Famosos All Stars, debido a que estarían planeando un juego muy sucio para varios participantes, por lo que no tuvo pelos en la lengua al exhibir los secretos de los altos mandos de Telemundo para esta nueva temporada.

Después de tantos rumores sobre su regreso al reality de Telemundo, Cristina salió a negar la posibilidad, destacando que ella sí quería, pero que en realidad se negó porque los altos mandos querían jugarle sucio y meter por sorpresa a su exnovio, el italiano que ella en su temporada dijo que fue la peor de sus relaciones por la toxicidad: "Me dice 'mira Cris, yo no podría estar haciendo esto pero puede ser que entren personas anónimas y están valorando que entre tu ex, el italiano. Y te queremos preguntar porque pasó lo que pasó el año pasado si tú aceptarías igual'. Y yo hago no (con la cabeza)".

Tras esto, mencionó que su fuente, de la que no revelaría nombre, le dijo que todo era para darle un mayor protagonismo, señalando que ella entendía el juego que querían que ambos hiciera y la historia que les pondrían, pero que ella no estaba dispuesta a seguir dicho juego: "Soy muy consciente de que él iría por el mismo objetivo, soy muy consciente de lo que fuimos en el reality en el que coincidimos, pero yo no soy una jugadora y menos con esta persona que a mí de alguna manera me enterró porque yo nunca he vuelto a ser la Cristina que fui".

La polémica presentadora de Cazamariposas, declaró que le ha costado mucho el poder superar esa relación y le da igual que fuera la favorita y le darían mucho protagonismo, pero ella no puede estar de nuevo en el mismo espacio que él y no porque le importe, sino porque él la ha tratado de lo peor: "Ha hecho conmigo lo que ha hecho y no se merece tenerme delante en su vida porque me quiero mucho y él hizo que yo me dejara de querer porque solo le quería a él, entonces no era porque yo tuviese miedo a algo, era porque yo por fin me respetaba".

Finalmente, Porta aseguró que el reality le daría un ingreso muy alto, ella no lo necesita porque ha tenido trabajo y por eso es no va a dejarse comprar, y que incluso aunque estuviera en la ruina no sería obligada por Telemundo, afirmando que ellos tienen 4 o 5 personas más para generar mucho conflicto: "Gracias a Dios sigo trabajando, es verdad que un reality te da mucho dinero pero yo no podía. Yo se lo dije a mi madre y mi madre me dijo 'ni por todo el oro del mundo'. Yo vengo de una familia que me han enseñado que lo que primero va son tus valores".

Fuente: Tribuna del Yaqui