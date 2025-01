Divorciada y sin dinero: Tras debut en Televisa, exactriz de TV Azteca vuelve a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien inició su carrera artística en TV Azteca y que recientemente debutó en Televisa, dejó sin palabras a sus seguidores debido a que recientemente apareció en el programa Ventaneando y compartió la terrible crisis económica que enfrentó en el pasado. Se trata de Ceci Ponce, quien durante la pandemia también pasó una crisis matrimonial y acabó separándose de su esposo.

La originaria de Argentina comenzó a trabajar en la televisora del Ajusco desde 2003 cuando participó en el melodrama Un nuevo amor y luego participó en otras producciones como Soñarás, Amor en Custodia, Entre el amor y el deseo, Tengo todo excepto a ti, Los Rey y Siempre Tuya Acapulco. Luego se retiró para convertirse en madre y regresó a la actuación con Televisa, siendo parte de las novelas La Piloto y Eternamente Amándonos. Mientras que en Azteca formó parte de la reciente temporada de Survivor.

Ceci Ponce participó en la reciente edición de 'Survivor México'

La tarde de ayer miércoles 8 de enero, Ponce apareció en el programa Ventaneando sincerándose sobre el futuro de sus hijos, Celeste, León y Lucas, y declaró si desea que sus retoños incursionen en el medio del espectáculo. A pesar de que la intérprete se ha caracterizado por ser muy profesional y respetuosa de su labor, ahora manifestó que no desea que sus descendientes se dediquen al cien por ciento al medio del espectáculo, por una sencilla razón.

Que hagan lo que los haga felices, pero que hagan otra cosa también, porque luego, pues sí se sufre con la artisteada".

Ceci compartió que cayó en crisis y ni siquiera tenía dinero para pagar la renta del lugar donde vivía"Yo estuve mucho tiempo, así como de, ahorcadísima, entonces… 6 meses que no pago la renta amiga", explicó. Sobre la deuda y cómo logró salir de este apuro financiero, la artista detalló: "La señora Marisa, que era mi casera en ese momento, me aguantó muchísimo, no solo me aguantaba que no le pagaba la renta, sino que me terapeaba, y me decía: 'no, Ceci, que, si yo confío en ti, ya viene ese proyecto'".

Mientras sus hijos crecen y deciden su futuro, por su parte, Cecilia Ponce negó que se encuentre en busca de un nuevo amor, tras su ruptura amorosa con Francisco Covarrubias. "No, no tengo ganas, sabes, como de, todo lo que conlleva la construcción de una nueva relación, pero eso te sorprende, y creo que parte de eso es justo cuando empiezas a disfrutar tu soltería, tu soledad", declaró la argentina.

Ceci Ponce no tenía dinero ni para pagar la renta

Fuente: Tribuna