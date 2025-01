Eiza González huye de su hogar por incendios en LA: "Nunca he sentido tanto miedo"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Eiza González es una de las pocas estrellas que debutó en Televisa, para luego dar el salto hasta Hollywood, donde en la actualidad es una de las artistas más atractivas de esta competitiva industria, llegando a aparecer en producciones como Baby Driver, I Care a Lot, From Dusk Till Dawn: The Series, El Señor y la Señora Smith, entre otros. Si bien, este es un gran logro para la artista, esto no significa que esté lejos exenta de las desgracias.

Un ejemplo de ello es el que ocurrió durante la jornada del pasado martes 7 de enero, cuando se registró un fuerte incendio en las inmediaciones de Los Ángeles, California, más específicamente en una de las zonas más exclusivas de Hollywood, sitio en el que residen varios artistas, como es el caso de Billy Crystal, Paris Hilton, Adam Brody, Ricky Lake, Diane Warren, James Woods, Jamie Lee Curtis, Guillermo del Toro y Ben Affleck, entre otros.

Lamentablemente, la protagonista de Lola, érase una vez, fue una de las afectadas por el incendio, hecho que fue publicado por la propia Eiza a través de sus redes sociales, cuando compartió: “Nunca he sentido tanto miedo en mi vida. Estoy en absoluto shock y pánico. Saliendo de mi casa sabiendo que lo más probable es que sea la última vez que lo vea y sin saber qué es. Escuchar a mis seres queridos llorando y entrando en pánico, perdieron todo. No queda nada más que rezar. Esto es la peor pesadilla y no lo hará. Tengo el corazón roto y destrozado”.

Eiza González ofrece ayuda por los incendios en Los Ángeles, pero su hogar también es destruido

Cabe señalar que unos días antes de que el fuego alcanzara su casa, Eiza González compartió un mensaje en solidaridad hacia sus amigos y seres queridos, a quienes les ofreció su domicilio como refugio en caso de que lo requirieran: “Esto es tan aterrador. Si alguno de mis amigos o gente que conozco necesita un lugar donde quedarse, háganmelo saber, por favor”, detalló la histrionista en redes sociales.

Eiza González ofrece asilo a sus amigos y a quien lo necesite tras incendios en LA

Este mismo hecho provocó que la ceremonia de la nominación de los Oscar, en su edición número 97, fuera suspendida del pasado 17 de enero y re-programada para el próximo 19 del mismo mes; sin embargo, no fue el único, ya que, los Critics Choice Awards fueron cambiados del 12 al 26 del mencionado mes. Otras producciones que fueron canceladas fueron Grey’s Anatomy, Unstoppable, Werewolf, Better Man, The Pitt y The Last Show Girl, solo por mencionar algunos.

