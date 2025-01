'Emilia Pérez': Se organizan para pedirle perdón a Eugenio Derbez por críticas a Selena Gomez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eugenio Derbez estuvo en el ojo de la polémica en el mes pasado cuando criticó abiertamente la actuación de Selena Gomez en la película Emilia Pérez, destacando que se había incomodado al verla intentar hablar español, cuando se trata de un idioma que no domina, sino por el contrario resaltó que su participación no le había parecido convincente: “No habla español… por eso siento que no sabe lo que está haciendo, su actuación no es convincente”, detalló el famoso.

Tras esta situación, una lluvia de críticas y mensajes de odio cayeron encima del excomediante de Televisa, quien no tuvo mayor remedio que salir a pedir disculpas en su cuenta de TikTok, donde no solo se retractó, sino que además indicó que la cinta debería ser destacada por sí misma y no por lo que el propio famoso llegó a decir en su momento: “Pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas.

El mensaje de Eugenio Derbez continuó resaltando también el talento de la propia Selena Gomez, a quien le indicó: “Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón. ‘Emilia Pérez’ merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios desconsiderados. Me voy de esto con una lección importante aprendida”. Lo que nadie se esperaba era que todas las personas que criticaron a Derbez terminarían pidiéndole perdón al actor de CODA.

Resulta ser que durante la jornada de este jueves 9 de enero, el nombre de Eugenio Derbez se convirtió en tendencia a través de redes sociales, aunque en esta ocasión no fue por alguna cuestión negativa, sino por el contrario, la gente parece parece haberse retractado, puesto la cinta ya se estrenó en muchos lugares y tal parece, que todo el público está de acuerdo con el creador de programas como Vecinos y Familia P. Luche.

En X (red social antes conocida como Twitter) se pueden leer comentarios como: “La fila para pedirle perdón a Eugenio Derbez por lo de Emilia Pérez”, “Toda la gente atacó a Eugenio Derbez por haber criticado la actuación de Selena Gomez , por hablar mal el español y no sabían el contexto de la película, ahora ya la odian”, “Todos los mexicanos viendo que Eugenio Derbez tenía razón sobre ‘Emilia Pérez’: ‘Ya no eres una zo… Palmer’”, entre otras cosas.

Fuentes: Tribuna