Estos son los famosos que lo han perdido todo en los incendios forestales de Los Ángeles

Los Ángeles, California. - Los incendios forestales continúan arrasando múltiples áreas de Los Ángeles, dejando a miles de personas sin hogar, incluidas numerosas figuras destacadas de Hollywood. El impacto devastador de las llamas ha reducido mansiones y recuerdos a cenizas, mientras la comunidad enfrenta una tragedia sin precedentes.

El incendio comenzó el martes en Pacific Palisades y se extendió rápidamente hacia Malibú y Santa Mónica. Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, los incendios activos, incluidos el Eaton Fire, el Woodley Fire y el Palisades Fire, permanecen en cero por ciento de contención. Otros focos, como el Lidia Fire y el Hurst Fire, han sido contenidos parcialmente, en un 40% y un 10% respectivamente.

Lamentablemente la situación se agravó el miércoles por la noche cuando un nuevo incendio, el Sunset Fire, amenazó el emblemático Hollywood Bowl. Aunque las llamas fueron controladas rápidamente, el desastre continuó con el estallido del Sunswept Fire en Studio City, que también causó daños en residencias cercanas.

Entre las estrellas que han confirmado la pérdida de sus hogares se encuentran Mandy Moore, Billy Crystal, Paris Hilton, Jeff Bridges, Diane Warren, y Anna Faris, entre otros. Además, medios como TMZ informaron que las casas de figuras como Adam Brody, Leighton Meester y Anthony Hopkins también fueron consumidas por el fuego.

Mandy Moore, estrella de This Is Us, expresó su dolor al compartir imágenes de su casa destruida en Altadena: "Estoy devastada. Mi dulce hogar, arrasado. Estoy entumecida". Mientras que Billy Crystal y su esposa Janice lamentaron la pérdida de su residencia en Pacific Palisades, hogar durante casi cinco décadas: "Lamentamos profundamente por nuestros vecinos y amigos que también han perdido todo".

Por su parte, Paris Hilton, cuya casa en Malibú fue destruida, describió la experiencia como desgarradora: "Ver mi casa arder hasta los cimientos en televisión en vivo es algo que nadie debería vivir".

El impacto emocional de los incendios también resonó en las palabras de otros afectados:

La productora musical Bozoma Saint John relató la pérdida de su refugio en Malibú, una casa que simbolizaba superación personal frente a desafíos raciales y sociales: "Esta fue mi declaración de 'aquí estoy', y ahora es cenizas".

Diane Warren, quien perdió su casa de playa de 30 años, compartió una última foto del lugar antes de la tragedia, acompañada de un arco iris: "Lo tomo como una señal de esperanza".

Tina Knowles, madre de Beyoncé, expresó su tristeza tras perder su "santuario" en Malibú: "Era mi lugar feliz. Ahora está perdido, pero agradezco a los bomberos que arriesgaron sus vidas".

A pesar de la devastación, muchas figuras han destacado la importancia de la seguridad de sus seres queridos.

Ricki Lake describió la pérdida de su "casa de ensueño" en Malibú, mientras agradecía los recuerdos imborrables construidos allí.

Cary Elwes, estrella de La princesa prometida, escribió: "Aunque perdimos nuestro hogar, estamos agradecidos de haber sobrevivido".

James Woods, quien escapó con lo puesto, habló del caos en su vecindario: "Todas las casas ardían a nuestro alrededor".

El dolor por las pérdidas materiales y emocionales se extiende más allá de las estrellas de Hollywood. Los incendios forestales han afectado a miles de familias y socavado comunidades enteras en Los Ángeles, mientras los bomberos trabajan incansablemente para contener las llamas.

A pesar de la tragedia, los relatos de valentía y solidaridad emergen como un recordatorio del espíritu resiliente de quienes enfrentan esta catástrofe. La reconstrucción será larga, pero las comunidades prometen levantarse de las cenizas.

Las autoridades instan a los residentes a mantenerse alertas y seguir las órdenes de evacuación mientras se realizan esfuerzos para contener los incendios. Mientras tanto, Hollywood y Los Ángeles enfrentan juntos el arduo camino hacia la recuperación.

Fuente: Tribuna