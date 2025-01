'Exatlón México': Siguen las malas noticias para el equipo rojo tras la salida de Paulette

Punta Cana, República Dominicana.- Hace unos días se confirmó que Paulette Gallardo, competidora del equipo rojo, abandona la presente temporada de Exatlón México. Durante una batalla por la Villa 360°, la tijuanense sufrió un fuerte golpe luego de que Evelyn Guijarro lanzó un aro que terminó por impactar el rostro de la atleta escarlata. Al final, 'Toro Miura', como también se le conoce, resultó con una fractura de nariz y aunado a un problema en el oído, tomó la decisión de salir del reality show para ser intervenida quirúrgicamente.

La producción de TV Azteca solicitó el reemplazo de Paulette y optó por integrar a Jazmín Hernández, quien ya ha participado en ediciones anteriores. A pesar de su experiencia en el proyecto televisivo, la deportista tapatía no estaría teniendo un buen desempeño en tiempo real, por lo que el equipo rojo está siendo sumamente afectado por esta situación, según los spoilers que han sido revelados por parte de los insiders más confiables.

En lo que va de la semana 12, el equipo azul se ha mostrado mejor y ha obtenido victorias importantes como la Batalla Colosal y la Villa 360°, esta última se le había complicado en demasía a Koke Guerrero y compañía. La realidad es que para muchos seguidores, Paulette Gallardo era una de las amplias favoritas para ganar esta octava temporada de Exatlón México en la rama femenil, es por ello que el bando rojo ha resentido tanto su ausencia.

Creo que el llanto que tuve aquel día, ayer, hoy, es por el tema de por qué, de por qué pasan las cosas... Ahora si que no es lo que yo quiera, si no lo que tiene que ser. Me tienen que operar de inmediato y evidentemente no es una operación de la que me pueda recuperar en una semana", expresó la deportista durante su despedida.