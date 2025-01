Francisco, 'novio' de Dulce, acusa a Romina de agresión y tratar de tirarla por la escalera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rancheras, Francisco Cantú, que actualmente es señalado como el supuesto último novio de Dulce, recientemente ha compartido más declaraciones para Sale el Sol y diferentes medios de comunicación, en los que acusa de agresión física a la hija de la difunta cantante, Romina Mircoli, asegurando que en una discusión que tuvieron trató de tirarla por la escalera.

Desafortunadamente, la joven Mircoli no ha podido llorar en paz la muerte de su madre, debido a que apenas unas horas después de que se anunciara que perdió la vida a causa del cáncer de pulmón, el intérprete de Piernas Quebradas, se lanzó en contra de la única hija de la cantante y actriz de Televisa, asegurando que no tenían una buena relación y ella le tenía prohibido ver a su nieto, el cual era su completa adoración.

Ahora, después de que la joven se defendiera y lo acusara de que él fracturó su relación madre e hija, este afirma que sí pasó eso, pero no como lo dice ella, sino porque ella le puso un ultimátum en el que le exigió que se alejara de él o no se acercara a ella, afirmando que la intérprete de Tu Muñeca se vio en una encrucijada pues no quería dejar a ninguna: "Sí tiene razón al decir que la relación se rompió, porque ella la rompió, porque le puso un hasta aquí a Dulce, porque le puso 'si sigues hablando con él, ya no te dejaré ver a mi hijo, ya no te dejaré ir a mi casa'. Tenía un tipo de posesión con su madre".

Ante esto, asegura que jamás fue pareja de la exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, sino que en realidad solamente eran grandes amigos y eso los hizo cercanos, al igual que a sus hermanas, pero que jamás hubo nada parecido a algo amoroso. En cuanto a su enemistad con Romina, declaró que ella no lo toleraba porque lo veía como una amenaza a la herencia de su madre, temiendo que por amor lograra manipular a su madre y la despojara de su herencia.

Tras esto, señaló que él tiene audios y mensajes que comprueban el hecho de que la hija de la actriz de Soñadoras sí maltrataba a Dulce, incluso que le tenía miedo porque la agredía físicamente y en una ocasión trató de tirarla por las escaleras durante una discusión en la que forcejeaban: "Romina quiso arrojar por la escalera a su madre en un forcejeo que tuvieron, Dulce sí me dijo 'tengo miedo, porque Romina está bien loca'. Todo lo que yo diga, quiere decir que yo tengo mensajes, audios donde puedo comprobar que Romina sí trataba mal a su madre".

Finalmente, en Venga la Alegría declaró que la intérprete de Aún Lo Amo firmó con su hermana Rosy para lanzar la marca de cosméticos que hicieron juntos, por lo que su hija Romina deberá de respetar el contrato: "La marca Karoli, tiene la firma, con pluma, no digital, como el video que mostró, pero tiene la firma del contrato donde Dulce autoriza a Karoli Cosmetics de distribuir, vender y comercializar la paleta de sombras de Dulce en Estados Unidos, por tiempo indefinido".

Fuente: Tribuna del Yaqui