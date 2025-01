Golpe a Nodal: Ángela Aguilar se reencontraría con su ex; se verían en su departamento

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La joven intérprete del regional mexicano, Ángela Aguilar, parece estar muy lejos de encontrar la paz mediáticamente, debido a que una vez más está en medio de la polémica, pues se dice que Josh Ball, su exnovio, habría pasado tiempo de calidad con ella, ya que según informes y fotos, se verían en su departamento después de las festividades decembrinas. De ser cierto esto sería un duro golpe para Christian Nodal.

Antes de que el infierno se desatara sobre los intérpretes de Dime Cómo Quieres, la menor de los cuatro hijos de Pepe Aguilar, tenía una relación sentimental con Ball. Su romance habría comenzado a mediados del 2023 y según la propia Ángela, terminaría a comienzos del 2024, sin embargo, Josh en el pasado insinúo que en realidad su ruptura habría sido a causa de que ella decidió la separación para andar con Nodal, que fue tomado como que la cantante le fue infiel al jugador de la NFL.

Pero ahora, en el canal de YouTube de Javier Ceriani, el presentador compartió que supuestamente el pasado 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, quien es uno de los jugadores de los Dallas Cowboys, habría pasado el día en el departamento de la cantante mexicana, compartiendo una fotografía del jugador de americano dentro del hogar en Estados Unidos que tiene la menor de los Aguilar desde hace un par de años.

Josh comparte foto en el departamento de Ángela. YouTube Javier Ceriani

El exintegrante de Chisme No Like, para probar que no mentía, compartió la imagen de Josh frente al gran espejo de la sala, en el que se puede ver los sillones blancos, y otras dos imágenes recientes de la intérprete de Gotitas Saladas en diferentes 'outfits' en el mismo sitio que Ball, cuestionando directamente si era un mensaje para Pepe y si había algo más detrás de esa visita: "¿Qué hacía ahí? ¿Fue a buscar su regalo de Reyes Magos? ¿Cuál es el mensaje para Pepe Aguilar?".

Como es de esperarse, hasta el momento ni el creador de Adiós Amor, ni la intérprete de En Realidad se han pronunciado con respecto a esta situación, y no se cree que alguno vaya a hablar del escándalo, como ya ha pasado anteriormente que prefieren callar. Por su parte, Josh tampoco ha dicho absolutamente nada, pero sí se espera que este vaya a dar una declaración de si es imagen nueva o antigua.

Fuente: Tribuna del Yaqui