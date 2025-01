Incendios en LA ponen en riesgo a los Oscar; anuncian el restraso de las nominaciones

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde el pasado martes 7 de enero, se desataron severos incendios forestales en Los Ángeles, afectando de esta manera diversas zonas exclusivas, sitios en donde residen grandes estrellas, productores y directores de Hollywood. De acuerdo con algunos informes, las autoridades se han visto obligadas a evacuar a, por lo menos, 130 mil personas en los alrededores, entre las que se encuentran diversas celebridades.

Según registros, entre los artistas que fueron afectados por los incendios se pueden mencionar a Billy Crystal, la empresaria Paris Hilton, el actor Adam Brody, la presentadora Ricky Lake y la compositora Diane Warren, así como James Woods, quienes han perdido sus hogares debido a los incendios. Otras figuras notables, como la actriz Jamie Lee Curtis, el director Guillermo del Toro y el actor Ben Affleck, han sido evacuadas de sus hogares debido a la fuerte potencia del fuego.

Oscar sufren retraso por el paso del fuego

Lamentablemente, el fuego no solo ha afectado a los artistas sino que también ha causado estragos en la agenda de Hollywood, puesto algunos eventos ya fueron cancelados, como es el caso de los Critics Choice Awards, los cuales celebrarían para le próximo 12 de enero, pero ahora serán para el 26 del mismo mes. Por otro lado, Los Premios del Sindicato de Actores (SAG) también sufrieron un retraso.

Asimismo, La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Los Oscar) anunciaron durante la jornada del pasado miércoles 8 de enero, que se reportaría un atraso en el anuncio de las nominaciones de los premios Oscar en su edición número 97, misma que se tenía programada para el próximo 17 de enero, pero ahora se celebraría para el próximo 19 del mismo mes. Esta decisión se tuvo que tomar debido a los incendios que han estado azotando al a zona.

Los Oscar sufren atraso por el paso del fuego

Para sumar tensión a toda esta situación, el rodaje de diversas películas y películas ha sido cancelado o puesto, como es el caso de las series como Grey’s Anatomy, Unstoppable, Werewolf, Better Man, The Pitt y The Last Showgirl, los cuales han sido suspendidos directamente. Cabe señalar que, el día de ayer, el gobernador de California declaró estado de emergencia y envió a 250 bomberos a la zona de riesgo para aminorar las llamas, destacando que los incendios podrían demorar hasta 7 días en apagarse.

